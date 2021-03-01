***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.03.2021 20:24
***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
1/3/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24.02.2021 tarih ve 2021/06 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 1.535.000.000 TL olan Bankamız sermayesinin, 4.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere 355.000.000 TL arttırılarak 1.890.000.000 TL'ye çıkartılmasına, sermaye artırımına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli izinlerin alınmasına, rüçhan hakkı kullanımı ile ilgili duyuruların yayımlanmasına ve sermaye artışının tescil ve ilanı için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914249
BIST
18:051.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,81%
|| 56,06
|Açılış
|: 1.492
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|Önceki Kapanış
|: 1.471
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1.527
En Düşük
1.491
18:057,2903
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
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|Açılış
|: 7,2400
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|Önceki Kapanış
|: 7,4050
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En Düşük
7,2183
18:058,7913
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 405,07
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|Önceki Kapanış
|: 412,30
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416,86
En Düşük
403,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|17,71
|5.077.103
|% 10,00
|
|OTKAR
|392,70
|309.097.599
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.180.442
|% 10,00
|
|NTHOL
|4,84
|205.132.542
|% 10,00
|
|MAALT
|255,20
|68.117.805
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|404.860
|% -9,68
|
|SERVE
|18,05
|762.368
|% -8,38
|
|COSMO
|12,01
|592.870
|% -8,32
|
|ATSYH
|6,45
|1.059.835
|% -7,73
|
|EKIZ
|8,00
|657.552
|% -4,76
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|THYAO
|13,80
|1.786.311.865
|% 2,30
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|KOZAL
|136,30
|1.416.392.912
|% 5,50
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|EKGYO
|2,35
|750.334.919
|% 5,38
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|TSKB
|1,73
|269.215.434
|% 4,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2816
|7,2903
|% -1,81
|
|Euro
|8,7786
|8,7913
|% -1,99
|
|Sterlin
|10,1233
|10,1741
|% -1,82
|
|Frank
|7,9379
|7,9857
|% -2,36
|
|Riyal
|1,9354
|1,9451
|% -1,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|3,20
|
|Altın Gr.
|405
|406
|-6,75
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
|Gümüş.Ons
|26,76
|26,79
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,61
|64,61
|0,18
|