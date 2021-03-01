***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi1/3/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24.02.2021 tarih ve 2021/06 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 1.535.000.000 TL olan Bankamız sermayesinin, 4.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere 355.000.000 TL arttırılarak 1.890.000.000 TL'ye çıkartılmasına, sermaye artırımına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli izinlerin alınmasına, rüçhan hakkı kullanımı ile ilgili duyuruların yayımlanmasına ve sermaye artışının tescil ve ilanı için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914249BIST