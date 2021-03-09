***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2021 13:56
***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/03/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24.02.2021 tarih ve 2021/06 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 1.535.000.000 TL olan Bankamız sermayesinin, 4.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere 355.000.000 TL arttırılarak 1.890.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli izin alınmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916490
BIST
17:091.548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 18,05
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.550
En Düşük
1.535
17:097,6302
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -0,1222
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,6004
17:099,0793
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -0,1167
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0533
17:09421,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,18
|Açılış
|: 421,50
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler17:09
|TRILC
|13,31
|158.016
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|889.406
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.916.347
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.541.876
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|26.745.580
|% 9,95
|
|ISGSY
|21,60
|9.621.349
|% -10,00
|
|YAYLA
|4,50
|154.390.973
|% -10,00
|
|VAKFN
|20,16
|4.889.043
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.252.001
|% -10,00
|
|BJKAS
|4,41
|369.229.891
|% -8,32
|
|GARAN
|9,01
|1.973.363.993
|% 0,11
|
|THYAO
|14,95
|1.567.346.929
|% 2,05
|
|PETKM
|6,23
|1.279.952.254
|% 0,00
|
|SISE
|7,64
|912.958.027
|% 0,66
|
|KRDMD
|7,34
|849.254.835
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,39
|433.891.848
|% 0,84
|
|ODAS
|3,93
|395.129.758
|% 0,51
|
|HLGYO
|3,61
|302.875.410
|% 9,39
|
|GOZDE
|8,97
|475.503.601
|% 9,26
|
|CEMAS
|1,59
|62.966.338
|% 1,27
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6245
|7,6302
|% -1,58
|
|Euro
|9,0693
|9,0793
|% -1,27
|
|Sterlin
|10,5743
|10,6274
|% -0,84
|
|Frank
|8,1656
|8,2148
|% -0,83
|
|Riyal
|2,0297
|2,0399
|% -1,31
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|34,48
|
|Altın Gr.
|421
|421
|3,18
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.784
|2.856
|21,92
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|11,10
|
|Çeyrek
|675
|691
|5,55
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,87
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,36
|0,11
|
|B. Petrol
|68,34
|68,34
|0,10
|
Seans Raporu
17:09
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17:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, GUBRF, BIMAS
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17:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 03 artarak (% 1.35 ) 1, 358
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17:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRILC, SANEL, SRVGY, VKFYO, SNGYO, EMKEL, VAKKO, OZRDN, FADE
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17:24
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KSTUR, YAYLA, VAKFN, ISGSY
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17:24
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