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***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.03.2021 13:56



***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/03/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

24.02.2021 tarih ve 2021/06 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 1.535.000.000 TL olan Bankamız sermayesinin, 4.000.000.000  TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere 355.000.000 TL arttırılarak  1.890.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin  olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli izin alınmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916490


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