***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25/03/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 25 Mart 2021 Tarihinde geçekleşen "Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı" ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920476BIST