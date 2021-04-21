***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 09.03.2021 ve 08.04.2021 tarihli özel durum açıklamalarına ek olarak Bankamız ödenmiş sermayesinin 1.535.000.000 TL'den 1.890.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin tescil süreci de tamamlanmış olup, 21 Nisan 2021 tarih 10314 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazete'sinde ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930291BIST