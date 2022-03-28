***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.03.2022 11:01
***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/03/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 25 Mart 2022 Tarihinde geçekleşen "Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı" ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013354
BIST
12:562.188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 12,92
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.190
En Düşük
2.170
12:5614,8457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0151
|Açılış
|: 14,8220
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8520
En Düşük
14,8049
12:5616,3107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0158
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3378
En Düşük
16,2242
12:56921,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -12,20
|Açılış
|: 921,71
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler12:56
|ULUSE
|85,15
|754.429
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|16.215.552
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|291.615
|% 9,90
|
|MERKO
|3,80
|15.940.568
|% 9,83
|
|KLSYN
|1,77
|50.826.161
|% 8,59
|
|ENSRI
|18,44
|196.501.719
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|52.500.234
|% -9,90
|
|DIRIT
|3,03
|32.312
|% -7,06
|
|TTRAK
|237,50
|148.674.200
|% -4,43
|
|ACSEL
|27,98
|24.480.553
|% -3,65
|
|THYAO
|29,12
|2.378.805.370
|% 3,41
|
|SASA
|62,95
|1.189.874.141
|% 4,92
|
|KRDMD
|15,34
|757.265.994
|% 0,26
|
|KARSN
|5,07
|618.755.322
|% 2,42
|
|EREGL
|32,86
|545.556.902
|% -1,02
|
|ODAS
|1,82
|532.782.465
|% 8,33
|
|KARSN
|5,07
|618.755.322
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,32
|199.366.185
|% 1,75
|
|THYAO
|29,12
|2.378.805.370
|% 3,41
|
|DOHOL
|3,30
|211.734.767
|% 2,17
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8389
|14,8457
|% 0,10
|
|Euro
|16,3006
|16,3107
|% 0,10
|
|Sterlin
|19,4495
|19,5470
|% -0,21
|
|Frank
|15,8112
|15,9065
|% -0,39
|
|Riyal
|3,9457
|3,9655
|% 0,10
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-26,79
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-12,63
|
|Cumhuriyet
|6.096
|6.188
|-92,00
|
|Tam
|6.071
|6.222
|-88,65
|
|Yarım
|2.935
|3.010
|-42,89
|
|Çeyrek
|1.472
|1.505
|-21,44
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,11
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,98
|-0,21
|
|B. Petrol
|113
|113
|-3,90
|