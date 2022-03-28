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***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.03.2022 11:01
***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/03/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamızın 25 Mart 2022 Tarihinde geçekleşen "Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı" ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013354


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUSE 85,15 754.429 % 9,94  
FRIGO 3,33 16.215.552 % 9,90  
SERVE 18,21 291.615 % 9,90  
MERKO 3,80 15.940.568 % 9,83  
KLSYN 1,77 50.826.161 % 8,59  
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12:56 Alış Satış %  
Dolar 14,8389 14,8457 % 0,10  
Euro 16,3006 16,3107 % 0,10  
Sterlin 19,4495 19,5470 % -0,21  
Frank 15,8112 15,9065 % -0,39  
Riyal 3,9457 3,9655 % 0,10  
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12:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.931 1.932 -26,79  
Altın Gr. 921 921 -12,63  
Cumhuriyet 6.096 6.188 -92,00  
Tam 6.071 6.222 -88,65  
Yarım 2.935 3.010 -42,89  
Çeyrek 1.472 1.505 -21,44  
Gümüş.Ons 25,07 25,11 -0,43  
Gümüş Gr. 11,97 11,98 -0,21  
B. Petrol 113 113 -3,90  
Seans Raporu 12:56
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