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***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.11.2023 10:07
***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

%99.41 hisse oranıyla ana sermayedarımız olan Burgan Bank K.P.S.C.'nin, Bankamız sermayesinin %52'sine tekabül eden payının Al Rawabi United Holding K.S.C.C.'ye devredilmesine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli izinler alınmıştır. Burgan Bank K.P.S.C'nin fiilen ana hissedarı olan Kuwait Projects Company K.S.C.P., Al Rawabi United Holding Company K.S.C.C., hisselerinin de %99.99'una sahiptir.
 
Hisse devir sürecinin tamamlanması akabinde, Burgan Bank A.Ş.'nin nihai hissedarında değişiklik olmayacaktır. Hali hazırda Bankamız ana hissedarı olan Burgan Bank K.P.S.C., Bankamız üzerindeki fiili kontrol gücünü elinde tutmaya devam edecek ve dolayısıyla finansal sonuçlarında Bankamızı konsolide etmeye devam edecektir.
 
Hisse devir sürecinin bankacılık faaliyetlerimiz ve müşterilerimiz üzerinde bir etkisi olmayacaktır.
 
            
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217284


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