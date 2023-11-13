***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%99.41 hisse oranıyla ana sermayedarımız olan Burgan Bank K.P.S.C.'nin, Bankamız sermayesinin %52'sine tekabül eden payının Al Rawabi United Holding K.S.C.C.'ye devredilmesine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli izinler alınmıştır. Burgan Bank K.P.S.C'nin fiilen ana hissedarı olan Kuwait Projects Company K.S.C.P., Al Rawabi United Holding Company K.S.C.C., hisselerinin de %99.99'una sahiptir.Hisse devir sürecinin tamamlanması akabinde, Burgan Bank A.Ş.'nin nihai hissedarında değişiklik olmayacaktır. Hali hazırda Bankamız ana hissedarı olan Burgan Bank K.P.S.C., Bankamız üzerindeki fiili kontrol gücünü elinde tutmaya devam edecek ve dolayısıyla finansal sonuçlarında Bankamızı konsolide etmeye devam edecektir.Hisse devir sürecinin bankacılık faaliyetlerimiz ve müşterilerimiz üzerinde bir etkisi olmayacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217284BIST