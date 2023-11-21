***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.10.2023 tarih ve 2023/36 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2.655.500.000 TL olan Bankamız sermayesinin, 6.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 394.500.000 TL artırılarak 3.050.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin işlemlerin tekemmül ettirilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli izin alınmıştır. Sermaye artırım süreci devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219236BIST