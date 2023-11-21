***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.11.2023 19:00
***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.10.2023 tarih ve 2023/36 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2.655.500.000 TL olan Bankamız sermayesinin, 6.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 394.500.000 TL artırılarak 3.050.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin işlemlerin tekemmül ettirilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli izin alınmıştır. Sermaye artırım süreci devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219236
BIST
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18:008.047
En Düşük
|Değişim
|: 1,26%
|| 100,25
|Açılış
|: 7.994
|
|Önceki Kapanış
|: 7.946
|
7.945
En Yüksek
8.047
18:0028,7914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0521
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,8132
En Düşük
28,6767
18:0031,4821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0150
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4300
|
31,6462
En Düşük
31,3909
18:001.852,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 25,29
|Açılış
|: 1.852,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,84
|
1.858,87
En Düşük
1.823,09
BIST En Aktif Hisseler18:00
|GARFA
|80,85
|25.029.202
|% 10,00
|
|MARKA
|33,00
|4.604.403
|% 10,00
|
|DOBUR
|84,15
|25.249.499
|% 10,00
|
|ISBTR
|690.757,50
|5.526.060
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.619,00
|30.098.792
|% 9,99
|
|SODSN
|106,20
|4.575.997
|% -10,00
|
|YBTAS
|139.680,00
|15.533.750
|% -10,00
|
|ORMA
|211,50
|7.702.520
|% -10,00
|
|SNPAM
|157,60
|43.468.024
|% -9,99
|
|BALAT
|30,80
|7.849.250
|% -9,73
|
|THYAO
|268,50
|18.599.165.112
|% 5,40
|
|MIATK
|47,40
|5.232.196.712
|% -7,06
|
|EREGL
|41,10
|4.427.542.087
|% 3,79
|
|ASELS
|46,46
|3.569.004.907
|% 4,17
|
|TUPRS
|154,50
|3.552.718.627
|% 0,59
|
|IHLAS
|1,38
|284.759.267
|% 1,47
|
|ZOREN
|5,10
|1.040.160.881
|% 0,39
|
|EKGYO
|7,62
|1.453.996.341
|% -0,39
|
|SKBNK
|7,53
|1.278.968.565
|% 4,15
|
|ODAS
|11,86
|1.757.806.828
|% 5,42
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7602
|28,8109
|% 0,25
|
|Euro
|31,4776
|31,4999
|% 0,10
|
|Sterlin
|35,9608
|36,1411
|% 0,38
|
|Frank
|32,4703
|32,6659
|% 0,42
|
|Riyal
|7,6509
|7,6893
|% 0,19
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,82
|23,85
|% 0,66
|
|Platin
|938,42
|940,13
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.084,18
|1.088,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,79
|81,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.000,41
|2.000,64
|% 0,66
|