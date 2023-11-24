***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.11.2023 17:51
***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 30/10/2023 tarih ve 2023/36 sayılı kararına istinaden, yurt içinde toplam dolaşımdaki tutar 1.000.000.000 TL'yi (Bir milyar Türk Lirası) aşmayacak ve yasal sınırlamalara uyumlu olacak şekilde, azami üç yıla kadar farklı vadelerde, toplamda 3.000.000.000 TL (Üç milyar Türk Lirası), Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihracına ilişkin izin almak üzere 23 Kasım 2023 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219955
BIST
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18:057.960
En Düşük
|Değişim
|: 0,78%
|| 61,36
|Açılış
|: 7.902
|
|Önceki Kapanış
|: 7.899
|
7.851
En Yüksek
7.996
18:0528,8819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0562
|Açılış
|: 28,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,9208
En Düşük
28,7603
18:0531,6131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1123
|Açılış
|: 31,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,8246
En Düşük
31,3788
18:051.857,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 11,54
|Açılış
|: 1.857,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,61
|
1.859,99
En Düşük
1.842,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ECZYT
|324,50
|566.185.454
|% 10,00
|
|GLBMD
|46,44
|36.297.604
|% 10,00
|
|FONET
|31,52
|247.102.442
|% 9,98
|
|ATATP
|106,30
|416.634.928
|% 9,98
|
|RTALB
|13,90
|84.417.117
|% 9,97
|
|NATEN
|372,25
|1.408.822.526
|% -9,98
|
|DAPGM
|56,00
|280.019.910
|% -9,97
|
|ESEN
|101,00
|494.297.529
|% -8,60
|
|LIDFA
|10,00
|334.294.331
|% -7,24
|
|KIMMR
|7,37
|236.955.893
|% -6,71
|
|THYAO
|259,75
|8.768.557.583
|% -0,38
|
|ASELS
|47,80
|3.721.694.273
|% 2,75
|
|ISCTR
|21,26
|3.600.512.886
|% 0,57
|
|TUPRS
|150,50
|3.564.657.018
|% 0,40
|
|AKBNK
|31,86
|3.196.547.046
|% 1,27
|
|YKBNK
|17,82
|3.158.345.153
|% 1,31
|
|EKGYO
|7,32
|1.250.769.573
|% 0,83
|
|ISCTR
|21,26
|3.600.512.886
|% 0,57
|
|IHLAS
|1,28
|200.873.592
|% -3,76
|
|ZOREN
|4,98
|620.342.665
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8744
|28,8828
|% 0,20
|
|Euro
|31,5921
|31,6071
|% 0,34
|
|Sterlin
|36,2908
|36,4728
|% 0,84
|
|Frank
|32,6066
|32,8030
|% 0,51
|
|Riyal
|7,6751
|7,7136
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,19
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|932,42
|934,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.072,12
|1.075,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,97
|81,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.999,22
|1.999,56
|% 0,66
|