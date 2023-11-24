***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 30/10/2023 tarih ve 2023/36 sayılı kararına istinaden, yurt içinde toplam dolaşımdaki tutar 1.000.000.000 TL'yi (Bir milyar Türk Lirası) aşmayacak ve yasal sınırlamalara uyumlu olacak şekilde, azami üç yıla kadar farklı vadelerde, toplamda 3.000.000.000 TL (Üç milyar Türk Lirası), Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihracına ilişkin izin almak üzere 23 Kasım 2023 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219955BIST