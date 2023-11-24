Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.11.2023 17:51
***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 30/10/2023 tarih ve 2023/36 sayılı kararına istinaden, yurt içinde toplam dolaşımdaki tutar 1.000.000.000 TL'yi (Bir milyar Türk Lirası) aşmayacak ve yasal sınırlamalara uyumlu olacak şekilde, azami üç yıla kadar farklı vadelerde, toplamda 3.000.000.000 TL (Üç milyar Türk Lirası), Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihracına ilişkin izin almak üzere 23 Kasım 2023 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219955


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.960
Değişim :  0,78% |  61,36
Açılış :  7.902  
Önceki Kapanış :  7.899  
En Düşük
7.851 En Yüksek
7.996
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ECZYT 324,50 566.185.454 % 10,00  
GLBMD 46,44 36.297.604 % 10,00  
FONET 31,52 247.102.442 % 9,98  
ATATP 106,30 416.634.928 % 9,98  
RTALB 13,90 84.417.117 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,8744 28,8828 % 0,20  
Euro 31,5921 31,6071 % 0,34  
Sterlin 36,2908 36,4728 % 0,84  
Frank 32,6066 32,8030 % 0,51  
Riyal 7,6751 7,7136 % 0,27  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,19 24,22 % 0,66  
Platin 932,42 934,17 % 0,66  
Paladyum 1.072,12 1.075,47 % 0,66  
Brent Pet. 81,97 81,97 % 0,66  
Altın Ons 1.999,22 1.999,56 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru