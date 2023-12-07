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***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.12.2023 13:00
***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

13 Kasım 2023 tarihinde yapılan açıklamamızda %99,41 pay oranıyla ana sermayedarımız olan Burgan Bank K.P.S.C.'nin, Bankamız sermayesinin %52'sine tekabül eden payının Al Rawabi United Holding K.S.C.C.'ye devredilmesine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli izinlerin alındığı kamuya duyurulmuştu. Pay devir işlemleri, taraflar arasında imzalanan hisse devir sözleşmesine uygun olarak tamamlanmış olup pay devri sonrası Bankamızın yeni ortaklık yapısı aşağıdaki gibi oluşmuştur.
    Ünvanı
                   Sermaye Payı (TL)
    Sermaye Payı (%)

    Burgan  Bank K.P.S.C.
    1.259.021.700,24
    47,41%

    Al  Rawabi United Holding K.S.C.C.
    1.380.860.000,00
    52,00%

    Diğer
    15.618.299,76
                      0,59%

 
Burgan Bank K.P.S.C'nin fiilen ana hissedarı olan Kuwait Projects Company K.S.C.P., Al Rawabi United Holding Company K.S.C.C. hisselerinin de %99.99'una sahip olduğundan Burgan Bank A.Ş.'nin nihai pay sahipliğinde değişiklik olmamıştır. Hali hazırda Bankamız ana pay sahibi olan Burgan Bank K.P.S.C., Bankamız üzerindeki fiili kontrol gücünü elinde tutmaya ve dolayısıyla finansal sonuçlarında Bankamızı konsolide etmeye devam etmektedir. 
Pay devrinin bankacılık faaliyetlerimiz ve müşterilerimiz üzerinde bir etkisi olmayacaktır.
Kamuya saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223493


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