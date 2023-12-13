***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15.09.2023 ve 21.11.2023 tarihli özel durum açıklamalarımızda sermaye artırım sürecinin tekemmül ettirildiği duyurulmuştu. 2.655.500.000 TL olan Bankamız ödenmiş sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 3.050.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin tescil süreci tamamlanmış olup 13 Aralık 2023 tarih 10978 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225289BIST