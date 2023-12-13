***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.12.2023 11:58
***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15.09.2023 ve 21.11.2023 tarihli özel durum açıklamalarımızda sermaye artırım sürecinin tekemmül ettirildiği duyurulmuştu. 2.655.500.000 TL olan Bankamız ödenmiş sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 3.050.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin tescil süreci tamamlanmış olup 13 Aralık 2023 tarih 10978 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225289
BIST
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15:377.645
En Düşük
|Değişim
|: -1,34%
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|Açılış
|: 7.719
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|Önceki Kapanış
|: 1.845,48
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1.853,63
En Düşük
1.840,54
BIST En Aktif Hisseler15:37
|EDIP
|20,60
|188.695.177
|% 9,98
|
|RTALB
|15,11
|63.280.421
|% 9,97
|
|SKYMD
|12,38
|18.762.187
|% 9,95
|
|TSGYO
|6,89
|104.783.644
|% 9,89
|
|KONKA
|46,42
|361.753.497
|% 7,60
|
|LIDER
|45,36
|140.717.685
|% -10,00
|
|YBTAS
|109.017,50
|2.032.130
|% -10,00
|
|KRGYO
|36,76
|26.859.842
|% -9,99
|
|SMART
|35,74
|56.663.190
|% -9,93
|
|BRMEN
|4,50
|564.132
|% -9,27
|
|CATES
|84,05
|5.011.019.776
|% 0,54
|
|AKBNK
|38,34
|4.181.307.815
|% 2,95
|
|SASA
|43,64
|4.113.606.106
|% -8,70
|
|YKBNK
|21,04
|3.640.054.784
|% 3,95
|
|THYAO
|244,30
|3.411.712.466
|% -1,89
|
|YKBNK
|21,04
|3.640.054.784
|% 3,95
|
|EKGYO
|7,16
|1.133.246.783
|% -3,24
|
|ISCTR
|22,82
|3.321.927.504
|% 1,78
|
|AKBNK
|38,34
|4.181.307.815
|% 2,95
|
|AGROT
|13,21
|1.248.622.713
|% -3,93
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|29,0554
|29,0588
|% 0,21
|
|Euro
|31,3592
|31,3696
|% 0,11
|
|Sterlin
|36,2748
|36,4567
|% -0,17
|
|Frank
|33,0482
|33,2473
|% 0,17
|
|Riyal
|7,7231
|7,7618
|% 0,20
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|22,70
|22,73
|% 0,66
|
|Platin
|918,96
|921,27
|% 0,66
|
|Paladyum
|966,42
|969,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|73,48
|73,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.981,69
|1.981,95
|% 0,66
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