***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.09.2020 10:47
***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Ali Murat DİNÇ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bankacı
Esra Aydın Operasyon ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Mutlu Akpara Hazine, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Cihan Vural İç Sistemler Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Rasim Levent Ergin İnsan Kaynakları, Eğitim ve Organizasyon Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Suat Kerem Sözügüzel Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Hasan Hüseyin Uyar Krediler Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
ÜMİT SÖNMEZ Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
BANU ERTÜRK Krediler İzleme ve Yasal Takip Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873448
BIST
15:031.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,65
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
15:037,4617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0283
|Açılış
|: 7,4740
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4649
En Düşük
7,4198
15:038,8228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0127
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
15:03462,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,59
|Açılış
|: 462,92
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler15:01
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|UTPYA
|7,70
|13.991.034
|% 10,00
|
|DITAS
|33,00
|3.715.556
|% 10,00
|
|UZERB
|5,17
|343.567
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|11.178.458
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.099.745
|% -9,89
|
|LUKSK
|27,60
|2.890.408
|% -8,06
|
|TURSG
|6,13
|683.566.837
|% 3,03
|
|FENER
|40,62
|651.367.680
|% 9,72
|
|SISE
|6,31
|647.869.563
|% 0,80
|
|EKGYO
|1,82
|559.852.986
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,71
|387.209.284
|% 3,06
|
|EKGYO
|1,82
|559.852.986
|% 4,60
|
|ADESE
|2,15
|259.427.382
|% 5,39
|
|TURSG
|6,13
|683.566.837
|% 3,03
|
|GSRAY
|3,71
|387.209.284
|% 3,06
|
|SISE
|6,31
|647.869.563
|% 0,80
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4535
|7,4598
|% 0,36
|
|Euro
|8,8121
|8,8212
|% 0,13
|
|Sterlin
|9,7943
|9,8434
|% -0,49
|
|Frank
|8,1299
|8,1789
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9840
|1,9939
|% 0,40
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-6,22
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,57
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-3,00
|
|Tam
|3.061
|3.137
|-2,31
|
|Yarım
|1.480
|1.518
|-1,12
|
|Çeyrek
|742
|759
|-0,56
|
|Gümüş.Ons
|26,73
|26,76
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,98
|41,98
|-0,68
|
Seans Raporu
15:01
daha fazla
-
15:13JANTS
Yüzde 9.93 oranında artışla 128.40 lira fiyatla işlem gören hissede 332, 447 adet işlem
-
15:11ETILR
Yüzde 9.91 oranında artışla 3.77 lira fiyatla işlem gören hissede 934, 633 adet işlem
-
15:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 7 artarak (% 0.47 ) 1, 004
-
15:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZRDN, KSTUR, ETILR, YONGA, SUMAS, MEGAP, MMCAS, MERIT, MEGAP, TKURU
-
15:10
ARTI, EMKEL, CMENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında