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***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.09.2020 16:10
GÜNCEL HABERLER



***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Ali Murat DİNÇ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bankacı
Esra Aydın Operasyon ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Mutlu Akpara Hazine, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Cihan Vural İç Sistemler Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Rasim Levent Ergin İnsan Kaynakları, Eğitim ve Organizasyon Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Suat Kerem Sözügüzel Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Hasan Hüseyin Uyar Krediler Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
ÜMİT SÖNMEZ Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
BANU ERTÜRK Krediler İzleme ve Yasal Takip Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
DARÇO AKKARANFİL Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Bankacı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876306


BIST




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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INFO 11,44 53.930.608 % 10,00  
ADESE 2,31 483.304.336 % 10,00  
MRSHL 314,60 35.981.254 % 10,00  
PKENT 890,10 513.800 % 10,00  
ISBIR 2.357,10 1.767.825 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6989 7,7026 % 0,53  
Euro 8,9904 9,0027 % 0,27  
Sterlin 9,7895 9,8386 % 0,56  
Frank 8,3064 8,3565 % 0,07  
Riyal 2,0466 2,0568 % 0,43  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.865 1.865 -34,96  
Altın Gr. 462 462 -6,16  
Cumhuriyet 3.080 3.127 -49,00  
Tam 3.069 3.146 -46,31  
Yarım 1.484 1.522 -22,40  
Çeyrek 744 761 -11,20  
Gümüş.Ons 23,09 23,13 -1,26  
Gümüş Gr. 5,71 5,72 -0,30  
B. Petrol 41,70 41,70 -0,01  
Seans Raporu 18:05
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