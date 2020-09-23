***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.09.2020 16:10
***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Ali Murat DİNÇ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bankacı
Esra Aydın Operasyon ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Mutlu Akpara Hazine, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Cihan Vural İç Sistemler Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Rasim Levent Ergin İnsan Kaynakları, Eğitim ve Organizasyon Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Suat Kerem Sözügüzel Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Hasan Hüseyin Uyar Krediler Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
ÜMİT SÖNMEZ Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
BANU ERTÜRK Krediler İzleme ve Yasal Takip Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
DARÇO AKKARANFİL Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876306
BIST
18:051.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,49
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
1.110
En Düşük
1.099
18:057,7026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0403
|Açılış
|: 7,7360
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6830
|
7,7105
En Düşük
7,6530
18:059,0027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0241
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0095
En Düşük
8,9397
18:05461,13
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -7,25
|Açılış
|: 461,13
|
|Önceki Kapanış
|: 468,39
|
470,11
En Düşük
461,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INFO
|11,44
|53.930.608
|% 10,00
|
|ADESE
|2,31
|483.304.336
|% 10,00
|
|MRSHL
|314,60
|35.981.254
|% 10,00
|
|PKENT
|890,10
|513.800
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.357,10
|1.767.825
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,60
|13.776.822
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,60
|13.776.822
|% -10,00
|
|IDEAS
|7,92
|3.107.222
|% -10,00
|
|YONGA
|48,16
|2.568.565
|% -9,98
|
|TLMAN
|28,14
|25.246.925
|% -9,98
|
|SISE
|6,79
|2.177.499.276
|% 1,49
|
|PETKM
|4,17
|1.315.180.672
|% -1,42
|
|KRDMD
|3,29
|1.114.598.180
|% 0,30
|
|GARAN
|6,58
|646.018.539
|% 1,70
|
|AVOD
|4,54
|531.123.316
|% 7,08
|
|KRDMD
|3,29
|1.114.598.180
|% 0,30
|
|SISE
|6,79
|2.177.499.276
|% 1,49
|
|PETKM
|4,17
|1.315.180.672
|% -1,42
|
|ADESE
|2,31
|483.304.336
|% 10,00
|
|IHLAS
|1,07
|202.734.596
|% 0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6989
|7,7026
|% 0,53
|
|Euro
|8,9904
|9,0027
|% 0,27
|
|Sterlin
|9,7895
|9,8386
|% 0,56
|
|Frank
|8,3064
|8,3565
|% 0,07
|
|Riyal
|2,0466
|2,0568
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-34,96
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-6,16
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|-49,00
|
|Tam
|3.069
|3.146
|-46,31
|
|Yarım
|1.484
|1.522
|-22,40
|
|Çeyrek
|744
|761
|-11,20
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,13
|-1,26
|
|Gümüş Gr.
|5,71
|5,72
|-0,30
|
|B. Petrol
|41,70
|41,70
|-0,01
|