***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.11.2020 15:54
***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Ali Murat DİNÇ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bankacı
Esra Aydın Operasyon ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı/Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten)
Mutlu Akpara Hazine, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Cihan Vural İç Sistemler Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Rasim Levent Ergin İnsan Kaynakları, Eğitim ve Organizasyon Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Suat Kerem Sözügüzel Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Hasan Hüseyin Uyar Krediler Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
BANU ERTÜRK Krediler İzleme ve Yasal Takip Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
DARÇO AKKARANFİL Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885404
BIST
18:001.134
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 21,22
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.143
En Düşük
1.118
18:008,4390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0934
|Açılış
|: 8,4460
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4449
En Düşük
8,3137
18:009,8245
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1535
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,8401
En Düşük
9,6704
18:00512,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 8,54
|Açılış
|: 512,84
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
513,74
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KARTN
|1.994,00
|13.483.428
|% 10,00
|
|RYGYO
|4,84
|89.796.195
|% 10,00
|
|MAALT
|84,15
|8.599.488
|% 10,00
|
|DIRIT
|2,64
|1.902.298
|% 10,00
|
|KRDMD
|3,41
|1.485.632.015
|% 10,00
|
|BURVA
|71,55
|5.296.132
|% -10,00
|
|YAPRK
|34,20
|1.176.057
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|1.562.328
|% -10,00
|
|ARTI
|6,57
|767.842
|% -10,00
|
|FORMT
|5,24
|6.450.229
|% -9,97
|
|TSKB
|2,55
|5.372.138.775
|% 0,00
|
|THYAO
|9,41
|1.916.355.261
|% 4,32
|
|ASELS
|17,63
|1.766.825.685
|% 5,25
|
|SISE
|6,36
|1.678.302.149
|% 3,75
|
|KRDMD
|3,41
|1.485.632.015
|% 10,00
|
|TSKB
|2,55
|5.372.138.775
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,41
|1.485.632.015
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,74
|533.492.335
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,71
|504.528.381
|% -5,52
|
|SISE
|6,36
|1.678.302.149
|% 3,75
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4320
|8,4346
|% 1,07
|
|Euro
|9,8069
|9,8204
|% 1,54
|
|Sterlin
|10,8367
|10,8910
|% 0,58
|
|Frank
|9,1215
|9,1764
|% 0,61
|
|Riyal
|2,2405
|2,2517
|% 0,99
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|513
|513
|9,06
|
|Cumhuriyet
|3.398
|3.450
|60,00
|
|Tam
|3.383
|3.467
|51,34
|
|Yarım
|1.635
|1.677
|24,84
|
|Çeyrek
|820
|839
|12,42
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 5 artarak (% 1.65 ) 1, 017
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, MAALT, ETYAT, LUKSK, TKNSA, KERVN, RYGYO, RHEAG, PRZMA, EUYO
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GLYHO, TACTR, POLTK, ATSYH, ITTFH, BURVA, EMNIS, ARTI, MERKO
-
17:59
SANFM, GLBMD, INVEO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
DENGE, YAPRK, ARTI değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında