***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.01.2021 11:10
***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Ali Murat DİNÇ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bankacı
Esra Aydın Operasyon ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Mutlu Akpara Hazine, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Cihan Vural İç Sistemler Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Rasim Levent Ergin İnsan Kaynakları, Eğitim ve Organizasyon Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Suat Kerem Sözügüzel Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Hasan Hüseyin Uyar Krediler Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
BANU ERTÜRK Krediler İzleme ve Yasal Takip Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
DARÇO AKKARANFİL Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
ZEYNEP TERZİOĞLU Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902530
BIST
11:031.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -10,68
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.543
En Düşük
1.532
11:037,4038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0429
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4097
En Düşük
7,3521
11:038,9785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0102
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
8,9991
En Düşük
8,9346
11:03440,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,81
|Açılış
|: 440,34
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
441,28
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler11:03
|PKENT
|1.076,90
|1.949.443
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|520.291
|% 10,00
|
|MAALT
|189,40
|79.433.386
|% 9,99
|
|BURVA
|54,60
|5.383.813
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|2.343.919
|% 9,99
|
|CASA
|121,50
|130.127
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|95.488
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|7.021.765
|% -9,98
|
|INTEM
|44,54
|819.714
|% -9,98
|
|UZERB
|78,10
|646.590
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,50
|699.811.688
|% 0,81
|
|DOHOL
|3,52
|607.770.463
|% -3,03
|
|KRDMD
|6,59
|540.734.644
|% 2,81
|
|SISE
|7,82
|476.169.480
|% 1,16
|
|GARAN
|10,11
|312.516.860
|% -1,94
|
|EKGYO
|2,50
|699.811.688
|% 0,81
|
|DOHOL
|3,52
|607.770.463
|% -3,03
|
|SKBNK
|1,62
|190.532.237
|% -1,22
|
|KRDMD
|6,59
|540.734.644
|% 2,81
|
|IHLGM
|1,39
|111.314.235
|% 1,46
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4015
|7,4038
|% 0,58
|
|Euro
|8,9744
|8,9785
|% 0,11
|
|Sterlin
|10,0759
|10,1265
|% 0,25
|
|Frank
|8,2944
|8,3444
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9655
|1,9753
|% 0,45
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|4,68
|
|Altın Gr.
|440
|440
|2,81
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.895
|2.968
|-39,78
|
|Yarım
|1.399
|1.436
|-19,24
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,41
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,04
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|-0,69
|