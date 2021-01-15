***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAli Murat DİNÇ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür BankacıEsra Aydın Operasyon ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı BankacıMutlu Akpara Hazine, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı BankacıCihan Vural İç Sistemler Genel Müdür Yardımcısı BankacıRasim Levent Ergin İnsan Kaynakları, Eğitim ve Organizasyon Genel Müdür Yardımcısı BankacıSuat Kerem Sözügüzel Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı BankacıHasan Hüseyin Uyar Krediler Genel Müdür Yardımcısı BankacıBANU ERTÜRK Krediler İzleme ve Yasal Takip Genel Müdür Yardımcısı BankacıDARÇO AKKARANFİL Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı BankacıZEYNEP TERZİOĞLU Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Bankacıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902530BIST