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***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.01.2021 11:10



***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Ali Murat DİNÇ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bankacı
Esra Aydın Operasyon ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Mutlu Akpara Hazine, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Cihan Vural İç Sistemler Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Rasim Levent Ergin İnsan Kaynakları, Eğitim ve Organizasyon Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Suat Kerem Sözügüzel Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Hasan Hüseyin Uyar Krediler Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
BANU ERTÜRK Krediler İzleme ve Yasal Takip Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
DARÇO AKKARANFİL Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
ZEYNEP TERZİOĞLU Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Bankacı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902530


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PKENT 1.076,90 1.949.443 % 10,00  
SODSN 35,20 520.291 % 10,00  
MAALT 189,40 79.433.386 % 9,99  
BURVA 54,60 5.383.813 % 9,99  
POLTK 481,10 2.343.919 % 9,99  
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11:03 Alış Satış %  
Dolar 7,4015 7,4038 % 0,58  
Euro 8,9744 8,9785 % 0,11  
Sterlin 10,0759 10,1265 % 0,25  
Frank 8,2944 8,3444 % 0,35  
Riyal 1,9655 1,9753 % 0,45  
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11:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.852 1.852 4,68  
Altın Gr. 440 440 2,81  
Cumhuriyet 2.909 2.953 -41,00  
Tam 2.895 2.968 -39,78  
Yarım 1.399 1.436 -19,24  
Çeyrek 702 718 -9,63  
Gümüş.Ons 25,37 25,41 -0,14  
Gümüş Gr. 6,04 6,04 -0,01  
B. Petrol 55,73 55,73 -0,69  
Seans Raporu 11:03
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