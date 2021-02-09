***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.02.2021 14:50
***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Ali Murat DİNÇ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bankacı
Esra Aydın Operasyon ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Cihan Vural İç Sistemler Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Rasim Levent Ergin İnsan Kaynakları, Eğitim ve Organizasyon Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Suat Kerem Sözügüzel Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Hasan Hüseyin Uyar Krediler Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
BANU ERTÜRK Krediler İzleme ve Yasal Takip Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
DARÇO AKKARANFİL Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
ZEYNEP TERZİOĞLU Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Asude Sağna Fon Yönetimi ve Menkul Operasyon Bölüm Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908583
BIST
15:171.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,74
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.552
En Düşük
1.536
15:177,0820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0088
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
15:178,5800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0477
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
15:17419,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,26
|Açılış
|: 419,72
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler15:15
|ERBOS
|60,50
|129.733.414
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|1.017.671
|% 10,00
|
|JANTS
|607,50
|78.501.333
|% 9,99
|
|SEKUR
|41,40
|21.750.403
|% 9,99
|
|DITAS
|47,14
|40.481.836
|% 9,99
|
|TACTR
|38,00
|2.520.282
|% -9,74
|
|ROYAL
|3,70
|914.426
|% -9,54
|
|CASA
|145,20
|223.504
|% -9,25
|
|ISKUR
|384.000,00
|384.000
|% -9,00
|
|ORMA
|22,20
|630.816
|% -8,49
|
|KOZAL
|143,50
|2.652.523.111
|% 6,77
|
|GARAN
|10,27
|1.926.580.486
|% 4,37
|
|EKGYO
|2,61
|1.821.898.931
|% -2,97
|
|PETKM
|5,35
|1.208.895.484
|% 3,08
|
|SISE
|7,76
|1.187.702.818
|% 1,84
|
|EKGYO
|2,61
|1.821.898.931
|% -2,97
|
|TSKB
|1,82
|502.706.816
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,98
|814.438.803
|% 2,05
|
|DOHOL
|3,56
|866.959.449
|% -2,73
|
|PETKM
|5,35
|1.208.895.484
|% 3,08
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0795
|7,0816
|% 0,12
|
|Euro
|8,5725
|8,5765
|% 0,52
|
|Sterlin
|9,7293
|9,7781
|% 0,34
|
|Frank
|7,8960
|7,9436
|% 0,67
|
|Riyal
|1,8834
|1,8928
|% 0,12
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|13,89
|
|Altın Gr.
|420
|420
|3,61
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.779
|2.850
|15,42
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,46
|
|Çeyrek
|674
|689
|3,73
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,64
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|0,07
|
|B. Petrol
|60,56
|60,56
|-0,14
|
Seans Raporu
15:15
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15:27KOZAL
Yüzde 6.70 oranında artışla 143.40 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 860, 533 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, GARAN, VAKBN
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15:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 02 artarak (% 1.12 ) 1, 362
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15:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGHL, FADE, DIRIT, MERIT, CLEBI, EKIZ, ERBOS, JANTS, GEDZA, CMENT
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15:25
KONTR, MERIT, SEKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında