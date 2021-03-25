***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.03.2021 16:28
***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Diğer Hususlar
Açıklama Bağımsız Denetim Kuruluşu: DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920484
BIST
17:421.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -10,07
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.397
17:427,9506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0296
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
17:429,4257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0408
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
17:42443,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,89
|Açılış
|: 443,68
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
447,85
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler17:42
|VERTU
|29,26
|67.534.063
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|SEYKM
|35,00
|59.297.739
|% 9,99
|
|TGSAS
|18,82
|28.688.253
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,07
|3.295.997.705
|% -1,81
|
|SASA
|46,68
|1.747.163.587
|% -1,31
|
|KOZAL
|121,80
|1.206.747.794
|% 2,53
|
|THYAO
|12,79
|945.086.051
|% -1,69
|
|PETKM
|5,68
|899.990.937
|% 1,07
|
|GARAN
|7,07
|3.295.997.705
|% -1,81
|
|SKBNK
|1,22
|338.978.989
|% 2,52
|
|TSKB
|1,42
|298.330.518
|% -2,74
|
|EKGYO
|1,91
|351.265.028
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|384.243.110
|% -2,24
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9488
|7,9506
|% 0,37
|
|Euro
|9,4022
|9,4257
|% 0,43
|
|Sterlin
|10,8907
|10,9453
|% 0,75
|
|Frank
|8,4483
|8,4992
|% 0,18
|
|Riyal
|2,1153
|2,1259
|% 0,43
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|2,52
|
|Altın Gr.
|444
|444
|1,89
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,00
|
|B. Petrol
|62,11
|62,11
|-2,30
|
Seans Raporu
17:42
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-
17:56XU100
Endeks 1, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 66 altında . İşlem hacmi 25, 392.00 milyon TL de
-
17:56PRZMA
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 051, 756 adet işlem
-
17:55SANKO
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 11.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 176, 641 adet işlem
-
17:54TURGG
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 128.10 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 342 adet işlem
-
17:53PRZMA
Yüzde -4.45 oranında düşüşle 5.15 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 018, 669 adet işlem