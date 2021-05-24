***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.05.2021 13:57
***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
EMİN HAKAN EMİNSOY Sardes Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Carrefoursa Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi, Tosyalı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
HALİL CANTEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Başkanı
OSAMA T. AL GHOUSSEIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Üyesi KUWAIT PROJECTS COMPANY HOLD
14:021.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,46
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.457
En Düşük
1.442
14:028,3890
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0264
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
14:0210,2517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0076
|Açılış
|: 10,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
14:02507,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,41
|Açılış
|: 507,56
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler14:02
|SANFM
|16,72
|7.031.965
|% 10,00
|
|TRILC
|42,90
|112.928.222
|% 10,00
|
|MERKO
|6,83
|18.129.836
|% 9,98
|
|SEYKM
|24,94
|27.499.556
|% 9,96
|
|BASCM
|14,27
|510.066
|% 9,94
|
|DERHL
|8,12
|12.996.059
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|171.882.138
|% -9,95
|
|FRIGO
|22,28
|27.013.015
|% -8,69
|
|JANTS
|81,00
|37.970.330
|% -7,95
|
|EPLAS
|23,52
|611.907
|% -5,92
|
|GARAN
|8,09
|748.697.053
|% -0,86
|
|ASELS
|15,51
|542.505.780
|% 2,38
|
|KOZAL
|128,30
|503.476.168
|% -0,08
|
|PETKM
|6,37
|401.875.302
|% -1,39
|
|KRDMD
|8,02
|368.458.830
|% -0,12
|
|TSKB
|1,38
|139.586.910
|% 0,73
|
|GARAN
|8,09
|748.697.053
|% -0,86
|
|YKBNK
|2,16
|172.510.014
|% 0,00
|
|KARSN
|4,72
|301.598.407
|% -2,48
|
|PETKM
|6,37
|401.875.302
|% -1,39
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3869
|8,3890
|% -0,31
|
|Euro
|10,2459
|10,2517
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,8166
|11,8759
|% -0,47
|
|Frank
|9,3147
|9,3708
|% -0,23
|
|Riyal
|2,2308
|2,2420
|% -0,29
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.882
|0,17
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.405
|14,00
|
|Tam
|3.339
|3.423
|14,56
|
|Yarım
|1.614
|1.656
|7,04
|
|Çeyrek
|809
|828
|3,52
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,68
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|0,01
|
|B. Petrol
|67,59
|67,59
|1,24
|
Seans Raporu
14:02
daha fazla
-
14:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, SASA, BIMAS
-
14:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, ASELS, HALKB
-
14:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 78 kaybederek (% -0.14 ) 1, 255
-
14:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEYKM, SANFM, BASCM, TRILC, MERKO
-
14:18
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DERHL, KUTPO