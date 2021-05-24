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***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.05.2021 13:57



***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
EMİN HAKAN EMİNSOY Sardes Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Carrefoursa Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi, Tosyalı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
HALİL CANTEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Başkanı
OSAMA T. AL GHOUSSEIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Üyesi KUWAIT PROJECTS COMPANY HOLD
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BIST En Aktif Hisseler14:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SANFM 16,72 7.031.965 % 10,00  
TRILC 42,90 112.928.222 % 10,00  
MERKO 6,83 18.129.836 % 9,98  
SEYKM 24,94 27.499.556 % 9,96  
BASCM 14,27 510.066 % 9,94  
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14:02 Alış Satış %  
Dolar 8,3869 8,3890 % -0,31  
Euro 10,2459 10,2517 % -0,07  
Sterlin 11,8166 11,8759 % -0,47  
Frank 9,3147 9,3708 % -0,23  
Riyal 2,2308 2,2420 % -0,29  
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14:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.881 1.882 0,17  
Altın Gr. 508 508 -1,10  
Cumhuriyet 3.354 3.405 14,00  
Tam 3.339 3.423 14,56  
Yarım 1.614 1.656 7,04  
Çeyrek 809 828 3,52  
Gümüş.Ons 27,65 27,68 0,10  
Gümüş Gr. 7,47 7,48 0,01  
B. Petrol 67,59 67,59 1,24  
Seans Raporu 14:02
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