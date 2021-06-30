***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.06.2021 16:43
***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Ali Murat DİNÇ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bankacı
Esra Aydın Operasyon ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Cihan Vural İç Sistemler Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Rasim Levent Ergin İnsan Kaynakları, Eğitim ve Organizasyon Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Suat Kerem Sözügüzel Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
BANU ERTÜRK Krediler İzleme ve Yasal Takip Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
DARÇO AKKARANFİL Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
ZEYNEP TERZİOĞLU Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
AYŞEN ASLI KOÇER Birikim Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945135
BIST
16:351.365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,19
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.363
16:358,6704
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0635
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
16:3510,2991
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0985
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
16:35490,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -4,36
|Açılış
|: 490,20
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler16:35
|FADE
|22,44
|60.135.404
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.775.201
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|12.919.498
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|14.077.150
|% 9,93
|
|SELVA
|4,45
|4.891.703
|% 9,88
|
|EUKYO
|6,66
|4.499.022
|% -10,00
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|YAPRK
|36,08
|6.399.852
|% -7,53
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|SAMAT
|4,44
|13.481.429
|% -6,53
|
|GARAN
|8,32
|1.037.071.200
|% 0,85
|
|THYAO
|13,44
|674.344.996
|% 0,37
|
|KUTPO
|60,90
|619.434.160
|% 1,92
|
|SASA
|27,46
|364.576.513
|% -2,90
|
|AKBNK
|5,32
|351.647.715
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,90
|273.908.066
|% -1,04
|
|YKBNK
|2,17
|301.472.618
|% 0,46
|
|GARAN
|8,32
|1.037.071.200
|% 0,85
|
|AKBNK
|5,32
|351.647.715
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|67.409.728
|% 0,00
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6675
|8,6704
|% -0,73
|
|Euro
|10,2918
|10,2991
|% -0,95
|
|Sterlin
|11,9582
|12,0182
|% -0,78
|
|Frank
|9,3452
|9,4015
|% -1,02
|
|Riyal
|2,3056
|2,3171
|% -0,69
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-5,22
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-4,30
|
|Cumhuriyet
|3.249
|3.299
|-10,00
|
|Tam
|3.233
|3.317
|-10,55
|
|Yarım
|1.563
|1.604
|-5,11
|
|Çeyrek
|784
|802
|-2,55
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,85
|74,85
|0,57
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 93 kaybederek (% -0.49 ) 1, 209
-
16:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVGYO, SELVA, FADE, GEDIK, PKENT, INVEO
-
16:45
INVEO, SELVA, DESA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:45
OZRDN, EUKYO, SAMAT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:45ARSAN
Yüzde -5.95 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 046, 173 adet işlem