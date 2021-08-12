***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.08.2021 15:48
***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Ali Murat DİNÇ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bankacı
Esra Aydın Operasyon ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Cihan Vural İç Sistemler Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Rasim Levent Ergin İnsan Kaynakları, Eğitim ve Organizasyon Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Suat Kerem Sözügüzel Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
BANU ERTÜRK Krediler İzleme ve Yasal Takip Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
DARÇO AKKARANFİL Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
ZEYNEP TERZİOĞLU Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
AYŞEN ASLI KOÇER Birikim Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
YENER YAZLALI Krediler Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957590
BIST
16:061.441
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 29,82
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.441
En Düşük
1.420
16:068,5856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0393
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
16:0610,0907
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0476
|Açılış
|: 10,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
16:06482,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -3,21
|Açılış
|: 482,53
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler16:06
|VKFYO
|6,82
|27.660.071
|% 10,00
|
|MIPAZ
|4,63
|91.484.196
|% 9,98
|
|DOBUR
|19,61
|3.793.923
|% 9,98
|
|VAKFN
|8,96
|148.651.371
|% 9,94
|
|MARKA
|5,56
|3.926.305
|% 9,88
|
|IDGYO
|3,27
|30.595.431
|% -9,92
|
|FADE
|8,75
|134.552.285
|% -9,04
|
|SELGD
|6,27
|34.930.788
|% -7,52
|
|KUYAS
|2,56
|32.939.028
|% -7,25
|
|COSMO
|10,25
|134.908
|% -7,24
|
|GARAN
|9,21
|1.183.587.881
|% 2,91
|
|KRDMD
|8,10
|944.248.330
|% 2,79
|
|TUPRS
|98,45
|844.275.488
|% 2,02
|
|EREGL
|19,65
|608.246.464
|% 3,04
|
|YKBNK
|2,50
|581.454.661
|% 3,31
|
|YKBNK
|2,50
|581.454.661
|% 3,31
|
|GARAN
|9,21
|1.183.587.881
|% 2,91
|
|KRDMD
|8,10
|944.248.330
|% 2,79
|
|GLYHO
|2,24
|167.479.357
|% -1,75
|
|PETKM
|5,94
|424.828.158
|% 2,95
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5810
|8,5856
|% -0,46
|
|Euro
|10,0820
|10,0907
|% -0,47
|
|Sterlin
|11,8254
|11,8847
|% -0,81
|
|Frank
|9,2509
|9,3066
|% -0,72
|
|Riyal
|2,2780
|2,2894
|% -0,65
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|-2,81
|
|Altın Gr.
|481
|481
|-4,47
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.251
|-20,00
|
|Tam
|3.186
|3.266
|-21,82
|
|Yarım
|1.540
|1.580
|-10,56
|
|Çeyrek
|772
|790
|-5,27
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,33
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|-0,12
|
|B. Petrol
|71,25
|71,25
|-0,19
|
Seans Raporu
16:06
daha fazla
-
16:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, SISE, HALKB
-
16:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, KCHOL, YKBNK
-
16:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 56 artarak (% 2.29 ) 1, 274
-
16:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIPAZ, VAKFN, VKFYO, MARKA, DOBUR, VKING
-
16:16
CRDFA, MAKTK, LOGO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında