***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.11.2021 15:51
***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
EMİN HAKAN EMİNSOY Sardes Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Carrefoursa Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi, Tosyalı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
ABDELKARIM A.S. KABARITI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı JORDAN KUWAIT BANK-CEO, ALGERIA GULF BANK-CEO, BURGAN BANK KPSC-BOARD MEMBER, FIMBANK MALTA-BOARD MEMBER
OSAMA T. AL GHOUSSEIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Üyesi KUWAIT PROJECTS COMPANY HOLDING K.S.C.P. (?KIPCO?) Sr.Vice President & Deputy CEO, KAMCO ? Dubai Yönetim Kurulu Üyesi, FIMBANK Malta Yönetim Kurulu Üyesi
HALİL CANTEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Başkanı
KHALED F.A.O. ALZOUMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
17:161.626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 10,49
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.627
En Düşük
1.604
17:169,8265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0943
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8767
En Düşük
9,7204
17:1611,3673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0735
|Açılış
|: 11,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,4063
En Düşük
11,2653
17:16585,98
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 12,76
|Açılış
|: 585,98
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
587,74
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler17:14
|DOBUR
|93,00
|20.640.420
|% 9,99
|
|NUGYO
|11,47
|16.461.381
|% 9,97
|
|CEOEM
|9,63
|139.442.314
|% 9,93
|
|BANVT
|72,00
|20.373.591
|% 9,92
|
|IZFAS
|6,69
|3.976.822
|% 9,85
|
|SARKY
|16,89
|48.418.800
|% -7,45
|
|KLMSN
|10,14
|31.965.449
|% -7,40
|
|UTPYA
|17,70
|547.041
|% -6,84
|
|DOKTA
|32,82
|7.937.272
|% -6,76
|
|BASGZ
|19,17
|341.934.549
|% -6,30
|
|GARAN
|10,77
|3.169.689.444
|% 1,80
|
|PETKM
|7,28
|2.986.674.460
|% 0,28
|
|TSPOR
|6,49
|1.710.268.879
|% 5,02
|
|THYAO
|18,21
|1.589.055.069
|% 0,28
|
|SISE
|9,54
|1.538.191.796
|% 2,69
|
|PETKM
|7,28
|2.986.674.460
|% 0,28
|
|GARAN
|10,77
|3.169.689.444
|% 1,80
|
|TSPOR
|6,49
|1.710.268.879
|% 5,02
|
|YKBNK
|3,15
|768.455.327
|% 1,94
|
|EKGYO
|2,11
|500.952.265
|% -0,47
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8234
|9,8269
|% 0,97
|
|Euro
|11,3570
|11,3636
|% 0,62
|
|Sterlin
|13,2540
|13,3204
|% 0,77
|
|Frank
|10,7310
|10,7956
|% 0,89
|
|Riyal
|2,6145
|2,6276
|% 1,13
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|24,24
|
|Altın Gr.
|586
|587
|13,32
|
|Cumhuriyet
|3.868
|3.926
|86,00
|
|Tam
|3.852
|3.951
|96,52
|
|Yarım
|1.861
|1.910
|45,72
|
|Çeyrek
|933
|955
|22,86
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,95
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|7,81
|7,81
|0,20
|
|B. Petrol
|84,92
|84,92
|0,14
|
Seans Raporu
17:14
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-
17:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 13 artarak (% 0.75 ) 1, 772
-
17:30XU100
Endeks 1, 626 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 25, 329.00 milyon TL de
-
17:28DOAS
Yüzde 9.44 oranında artışla 37.58 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 332, 584 adet işlem
-
17:27TUREX
Yüzde 4.86 oranında artışla 13.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 824, 517 adet işlem
-
17:26ALBRK
Yüzde 7.61 oranında artışla 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 032, 649 adet işlem