***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.11.2021 18:14
***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Ali Murat DİNÇ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bankacı
Suat Kerem Sözügüzel Genel Müdür Vekili-Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
ZEYNEP BOZKURT Genel Müdür Vekili-Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Esra Aydın Operasyon ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Cihan Vural İç Sistemler Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Rasim Levent Ergin İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
BANU ERTÜRK Krediler İzleme ve Yasal Takip Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
DARÇO AKKARANFİL Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
AYŞEN ASLI KOÇER Birikim Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
YENER YAZLALI Krediler Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977471
BIST
18:051.639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 13,44
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.643
En Düşük
1.631
18:059,9736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0703
|Açılış
|: 9,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9973
En Düşük
9,8824
18:0511,4401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0897
|Açılış
|: 11,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4451
En Düşük
11,3199
18:05598,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 4,79
|Açılış
|: 598,04
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
598,48
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|27,50
|2.948.890
|% 10,00
|
|PRKAB
|35,48
|229.436.939
|% 9,98
|
|DOBUR
|112,50
|47.147.288
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|41.279.870
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|52.996.272
|% 9,91
|
|KZBGY
|32,02
|46.035.400
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|263.338.926
|% -9,95
|
|ADESE
|1,22
|433.723.560
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,38
|101.280.509
|% -7,75
|
|PENTA
|195,30
|15.385.220
|% -6,91
|
|PETKM
|7,65
|3.229.728.857
|% 0,00
|
|GARAN
|10,58
|1.983.164.246
|% -0,19
|
|THYAO
|17,82
|1.472.293.108
|% 0,56
|
|KRDMD
|7,51
|823.744.329
|% 1,21
|
|SISE
|9,56
|735.701.571
|% 0,95
|
|PETKM
|7,65
|3.229.728.857
|% 0,00
|
|ODAS
|1,54
|533.036.954
|% 1,99
|
|ADESE
|1,22
|433.723.560
|% -9,63
|
|SKBNK
|1,15
|289.037.735
|% 4,55
|
|YKBNK
|3,09
|642.868.972
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9782
|9,9802
|% 0,78
|
|Euro
|11,4231
|11,4475
|% 0,86
|
|Sterlin
|13,3379
|13,4048
|% 1,06
|
|Frank
|10,7915
|10,8565
|% 0,82
|
|Riyal
|2,6518
|2,6651
|% 0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|1,01
|
|Altın Gr.
|598
|598
|4,33
|
|Cumhuriyet
|3.924
|3.983
|-9,00
|
|Tam
|3.906
|4.004
|-7,45
|
|Yarım
|1.888
|1.937
|-3,60
|
|Çeyrek
|947
|968
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|8,09
|8,10
|0,07
|
|B. Petrol
|82,68
|82,68
|-0,19
|