***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAli Murat DİNÇ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür BankacıSuat Kerem Sözügüzel Genel Müdür Vekili-Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı BankacıZEYNEP BOZKURT Genel Müdür Vekili-Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı BankacıEsra Aydın Operasyon ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı BankacıCihan Vural İç Sistemler Genel Müdür Yardımcısı BankacıRasim Levent Ergin İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı BankacıBANU ERTÜRK Krediler İzleme ve Yasal Takip Genel Müdür Yardımcısı BankacıDARÇO AKKARANFİL Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı BankacıAYŞEN ASLI KOÇER Birikim Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı BankacıYENER YAZLALI Krediler Genel Müdür Yardımcısı Bankacıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977471BIST