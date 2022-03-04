***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.03.2022 10:17
***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Ali Murat DİNÇ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bankacı
Suat Kerem Sözügüzel Genel Müdür Vekili-Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
ZEYNEP BOZKURT Genel Müdür Vekili-Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Esra Aydın Operasyon ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Cihan Vural İç Sistemler Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Rasim Levent Ergin İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
BANU ERTÜRK Krediler İzleme ve Yasal Takip Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
DARÇO AKKARANFİL Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
AYŞEN ASLI KOÇER Birikim Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
YENER YAZLALI Krediler Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
HALİL ÖZCAN Digital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
TUBA ONAY ERGELEN Risk Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
ERDAL ARDA TÜRERER Hazine, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007165
BIST
10:192.011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -11,86
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.021
En Düşük
2.010
10:1914,1908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0766
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,3488
En Düşük
14,0910
10:1915,6531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0091
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8271
En Düşük
15,5533
10:19883,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,21
|Açılış
|: 883,38
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler10:19
|AVOD
|1,41
|1.299.134
|% 41,00
|
|YUNSA
|14,27
|9.023.853
|% 7,54
|
|ATEKS
|37,50
|3.558.618
|% 7,33
|
|EGSER
|17,75
|13.676.754
|% 7,25
|
|YONGA
|23,90
|86.757
|% 6,60
|
|BASCM
|3,29
|867.780
|% -9,86
|
|EDIP
|3,49
|11.098.709
|% -7,67
|
|ACSEL
|24,10
|1.138.487
|% -5,56
|
|EUHOL
|3,10
|207.440
|% -5,49
|
|KUYAS
|5,20
|3.408.120
|% -4,59
|
|KRDMD
|13,65
|573.172.096
|% 0,29
|
|KOZAL
|131,60
|408.503.010
|% 2,09
|
|ASELS
|24,50
|400.666.878
|% 2,85
|
|EREGL
|34,88
|373.155.315
|% -1,30
|
|THYAO
|25,66
|241.335.648
|% -1,08
|
|KRDMD
|13,65
|573.172.096
|% 0,29
|
|DOHOL
|2,71
|84.869.065
|% 2,26
|
|YKBNK
|3,64
|100.941.926
|% -0,55
|
|ASELS
|24,50
|400.666.878
|% 2,85
|
|EKGYO
|2,02
|28.758.713
|% 0,00
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1743
|14,1908
|% 0,54
|
|Euro
|15,6031
|15,6531
|% 0,06
|
|Sterlin
|18,8402
|18,9347
|% 0,37
|
|Frank
|15,3694
|15,4619
|% 0,44
|
|Riyal
|3,7679
|3,7868
|% 0,47
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|1,20
|
|Altın Gr.
|881
|881
|2,24
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,32
|