***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)EMİN HAKAN EMİNSOY Sardes Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Carrefoursa Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi, Tosyalı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiABDELKARIM A.S. KABARITI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı JORDAN KUWAIT BANK-CEO, ALGERIA GULF BANK-CEO, BURGAN BANK KPSC-BOARD MEMBER, FIMBANK MALTA-BOARD MEMBERKHALED F.A.O. ALZOUMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Burgan Bank K.P.S.C. Group CFO, Tunis International Bank Yönetim Kurulu Üyesi, Kuwait Clearing Company Yönetim Kurulu ÜyesiMEHMET ALEV GÖÇMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Petek Yatırım ve Yönetim Hizmetleri İnşaat San ve Gayrımenkul Ticaret Ltd Şti Kurucu Ortak, Falez Elektrik Üretim Kurucu Ortak, Yönetim Kurulu BaşkanıALİ MURAT DİNÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıHASAN KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıFADHIL M GH A ABDULLAH FADHIL M GH A ABDULLAH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Burgan Bank K.P.S.C.Kurumsal Bankacılık Kıdemli GMYMOHAMMAD M. A. H. S. ALMAEL MOHAMMAD M. A. H. S. ALMAEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı BURGAN BANK K.P.S.C. Kurumsal Bankacılık GMYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014880BIST