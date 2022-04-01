***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.04.2022 10:11
***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
EMİN HAKAN EMİNSOY Sardes Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Carrefoursa Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi, Tosyalı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
ABDELKARIM A.S. KABARITI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı JORDAN KUWAIT BANK-CEO, ALGERIA GULF BANK-CEO, BURGAN BANK KPSC-BOARD MEMBER, FIMBANK MALTA-BOARD MEMBER
KHALED F.A.O. ALZOUMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Burgan Bank K.P.S.C. Group CFO, Tunis International Bank Yönetim Kurulu Üyesi, Kuwait Clearing Company Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET ALEV GÖÇMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Petek Yatırım ve Yönetim Hizmetleri İnşaat San ve Gayrımenkul Ticaret Ltd Şti Kurucu Ortak, Falez Elektrik Üretim Kurucu Ortak, Yönetim Kurulu Başkanı
ALİ MURAT DİNÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
HASAN KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
FADHIL M GH A ABDULLAH FADHIL M GH A ABDULLAH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Burgan Bank K.P.S.C.Kurumsal Bankacılık Kıdemli GMY
MOHAMMAD M. A. H. S. ALMAEL MOHAMMAD M. A. H. S. ALMAEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı BURGAN BANK K.P.S.C. Kurumsal Bankacılık GMY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014880
BIST
10:222.233
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,68
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.244
En Düşük
2.230
10:2214,6893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0177
|Açılış
|: 14,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6930
En Düşük
14,6377
10:2216,2464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0036
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,2783
En Düşük
16,2200
10:22911,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,22
|Açılış
|: 911,51
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,80
BIST En Aktif Hisseler10:22
|ULUSE
|124,60
|2.944.921
|% 9,97
|
|YKSLN
|7,74
|45.030.176
|% 7,20
|
|KUYAS
|6,05
|17.564.675
|% 6,70
|
|DURDO
|16,30
|1.767.811
|% 5,23
|
|CELHA
|7,76
|2.346.253
|% 4,86
|
|ISKUR
|874.796,80
|874.797
|% -10,00
|
|EMNIS
|20,00
|21.300
|% -4,76
|
|PKENT
|213,00
|7.760.542
|% -4,57
|
|AYCES
|69,00
|1.199.449
|% -4,23
|
|PENTA
|359,00
|15.553.232
|% -4,22
|
|GARAN
|12,28
|1.171.964.798
|% 0,66
|
|THYAO
|32,96
|700.660.056
|% 2,17
|
|EREGL
|32,92
|523.998.935
|% 1,48
|
|TTKOM
|10,55
|265.471.821
|% 1,25
|
|AKBNK
|7,25
|250.831.245
|% -0,14
|
|GARAN
|12,28
|1.171.964.798
|% 0,66
|
|YKBNK
|4,10
|187.819.453
|% 0,49
|
|ODAS
|1,72
|61.376.742
|% 1,78
|
|AKBNK
|7,25
|250.831.245
|% -0,14
|
|TTKOM
|10,55
|265.471.821
|% 1,25
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6849
|14,6893
|% 0,12
|
|Euro
|16,2366
|16,2464
|% -0,02
|
|Sterlin
|19,2064
|19,3027
|% -0,08
|
|Frank
|15,8443
|15,9397
|% 0,07
|
|Riyal
|3,9018
|3,9214
|% 0,10
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-6,09
|
|Altın Gr.
|911
|912
|-2,22
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,73
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|-0,01
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,85
|
Seans Raporu
10:22
daha fazla
-
10:37SAHOL
Yüzde -3.36 oranında düşüşle 16.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 530, 113 adet işlem
-
10:36SAHOL
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 16.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 435, 795 adet işlem
-
10:35ETILR
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 9.06 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 805 adet işlem
-
10:34CEOEM
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 12.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 367, 966 adet işlem
-
10:33XU100
Endeks 2, 232 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 5, 402.00 milyon TL de