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***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.04.2022 10:11
***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
EMİN HAKAN EMİNSOY Sardes Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Carrefoursa Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi, Tosyalı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
ABDELKARIM A.S. KABARITI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı JORDAN KUWAIT BANK-CEO, ALGERIA GULF BANK-CEO, BURGAN BANK KPSC-BOARD MEMBER, FIMBANK MALTA-BOARD MEMBER
KHALED F.A.O. ALZOUMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Burgan Bank K.P.S.C. Group CFO, Tunis International Bank Yönetim Kurulu Üyesi, Kuwait Clearing Company Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET ALEV GÖÇMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Petek Yatırım ve Yönetim Hizmetleri İnşaat San ve Gayrımenkul Ticaret Ltd Şti Kurucu Ortak, Falez Elektrik Üretim Kurucu Ortak, Yönetim Kurulu Başkanı
ALİ MURAT DİNÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
HASAN KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
FADHIL M GH A ABDULLAH FADHIL M GH A ABDULLAH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Burgan Bank K.P.S.C.Kurumsal Bankacılık Kıdemli GMY
MOHAMMAD M. A. H. S. ALMAEL MOHAMMAD M. A. H. S. ALMAEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı BURGAN BANK K.P.S.C. Kurumsal Bankacılık GMY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014880


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YKSLN 7,74 45.030.176 % 7,20  
KUYAS 6,05 17.564.675 % 6,70  
DURDO 16,30 1.767.811 % 5,23  
CELHA 7,76 2.346.253 % 4,86  
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Dolar 14,6849 14,6893 % 0,12  
Euro 16,2366 16,2464 % -0,02  
Sterlin 19,2064 19,3027 % -0,08  
Frank 15,8443 15,9397 % 0,07  
Riyal 3,9018 3,9214 % 0,10  
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10:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.931 1.931 -6,09  
Altın Gr. 911 912 -2,22  
Cumhuriyet 6.067 6.159 31,00  
Tam 6.036 6.187 29,60  
Yarım 2.917 2.993 14,32  
Çeyrek 1.463 1.496 7,15  
Gümüş.Ons 24,70 24,73 -0,08  
Gümüş Gr. 11,67 11,69 -0,01  
B. Petrol 103 103 -1,85  
Seans Raporu 10:22
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