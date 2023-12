***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Burgan Bank K.P.S.C. 1.446.061.451,98 TRY 47,41Al Rawabi United Holding K.S.C.C. 1.586.000.000,00 TRY 52,00Diğer 17.938.548,02 TRY 0,59TOPLAM 3.050.000.000,00 TRY 100,00