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***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.12.2023 14:13
***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Burgan Bank K.P.S.C. 1.446.061.451,98 TRY 47,41
Al Rawabi United Holding K.S.C.C. 1.586.000.000,00 TRY 52,00
Diğer 17.938.548,02 TRY 0,59
TOPLAM 3.050.000.000,00 TRY 100,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225785


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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SAFKR 31,28 27.623.399 % 9,99  
VRGYO 24,72 213.856.795 % 9,87  
DIRIT 10,04 505.761 % 9,85  
MOBTL 5,36 732.579.436 % 9,84  
MAKTK 5,89 81.593.451 % 9,68  
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16:12 Alış Satış %  
Dolar 28,9996 29,0053 % 0,10  
Euro 31,7562 31,7741 % 0,71  
Sterlin 36,7182 36,9024 % 0,67  
Frank 33,2122 33,4123 % 0,30  
Riyal 7,7109 7,7496 % 0,13  
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16:12 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,07 24,10 % 0,66  
Platin 940,66 941,56 % 0,66  
Paladyum 1.002,28 1.006,06 % 0,66  
Brent Pet. 75,74 75,74 % 0,66  
Altın Ons 2.036,52 2.036,88 % 0,66  
Seans Raporu 16:12
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