***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
11.11.2022 16:47
***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/11/2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/11/2022
Karar Sayısı
2022-38
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Bankamızın 30 Eylül 2022 Tarihli "Konsolide Olmayan Sorumluluk Beyanı" ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079525
BIST
17:244.487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 20,07
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.471
17:2418,5577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0678
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
17:2419,0865
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2347
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1409
En Düşük
18,8141
17:241.049,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,18
|Açılış
|: 1.049,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler17:22
|AKENR
|4,40
|89.202.740
|% 10,00
|
|BRYAT
|956,30
|199.040.079
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|28.022.402
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|54.691.292
|% 10,00
|
|MIATK
|107,90
|362.456.153
|% 9,99
|
|SNGYO
|4,23
|21.833.302
|% -10,00
|
|GLBMD
|10,95
|49.544.091
|% -9,95
|
|KZBGY
|16,72
|229.890.184
|% -8,93
|
|TURGG
|265,00
|37.789.704
|% -8,75
|
|IZFAS
|5,42
|14.365.318
|% -5,08
|
|THYAO
|113,10
|7.700.230.872
|% -0,26
|
|EREGL
|37,04
|5.934.741.465
|% -1,33
|
|ASELS
|39,42
|5.373.534.365
|% 3,63
|
|PETKM
|14,45
|3.405.807.077
|% -0,21
|
|EKGYO
|5,35
|3.130.775.387
|% -0,56
|
|EKGYO
|5,35
|3.130.775.387
|% -0,56
|
|YKBNK
|9,69
|2.811.461.569
|% -0,82
|
|ODAS
|10,89
|2.885.341.044
|% 9,12
|
|SKBNK
|2,19
|575.328.608
|% -1,79
|
|PETKM
|14,45
|3.405.807.077
|% -0,21
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5426
|18,5555
|% 0,35
|
|Euro
|19,0501
|19,0673
|% 1,14
|
|Sterlin
|21,7065
|21,8153
|% 0,53
|
|Frank
|19,4199
|19,5368
|% 1,82
|
|Riyal
|4,9141
|4,9388
|% 0,22
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|5,63
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|6,84
|
|Cumhuriyet
|6.970
|7.075
|124,00
|
|Tam
|6.930
|7.055
|37,00
|
|Yarım
|3.365
|3.449
|18,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.724
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,54
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,82
|12,84
|-0,06
|
|B. Petrol
|96,16
|96,16
|2,49
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:36MARTI
Yüzde 7.20 oranında artışla 6.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 683, 062 adet işlem
-
17:35DAGI
Yüzde 4.64 oranında artışla 5.41 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 209, 835 adet işlem
-
17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 44 artarak (% 0.19 ) 4, 893
-
17:34XU100
Endeks 4, 499 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 86, 094.00 milyon TL de
-
17:34EGPRO
Yüzde 9.98 oranında artışla 54.00 lira fiyatla işlem gören hissede 812, 691 adet işlem