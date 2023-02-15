***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
15.02.2023 23:31
***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/02/2023
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/02/2023
Karar Sayısı
2023/06
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Bankamızın 31 Aralık 2022 tarihli "Konsolide Olmayan Sorumluluk Beyanı" ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113712
BIST
18:054.950
En Yüksek
|Değişim
|: 9,88%
|| 445,13
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.951
En Düşük
4.769
18:0518,8505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
18,8513
En Düşük
18,8462
18:0520,1653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,1653
En Düşük
20,1514
18:051.113,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -9,66
|Açılış
|: 1.113,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.109,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|0,99
|33.291.176
|% 10,00
|
|ERSU
|6,27
|16.261.533
|% 10,00
|
|TUKAS
|18,48
|109.964.938
|% 10,00
|
|BIMAS
|132,00
|692.729.347
|% 10,00
|
|ALMAD
|4,18
|13.807.446
|% 10,00
|
|FLAP
|10,94
|265.696.022
|% -9,96
|
|PCILT
|24,66
|61.126.459
|% -6,94
|
|RODRG
|78,00
|71.037.427
|% -5,97
|
|BEYAZ
|20,04
|83.286.139
|% -4,66
|
|CEOEM
|15,82
|90.023.285
|% -3,95
|
|THYAO
|139,90
|2.841.682.082
|% 9,98
|
|ASELS
|58,20
|2.691.255.078
|% 9,92
|
|KOZAL
|543,60
|1.826.354.949
|% 10,00
|
|PGSUS
|504,50
|1.349.859.523
|% 9,98
|
|ENKAI
|28,08
|1.339.119.155
|% 9,95
|
|ALBRK
|3,47
|574.990.037
|% 9,81
|
|AKGRT
|2,96
|434.333.957
|% 2,78
|
|BSOKE
|5,74
|659.025.855
|% -0,17
|
|YKBNK
|8,94
|780.477.717
|% 9,96
|
|GSRAY
|8,63
|727.534.008
|% 2,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8436
|18,8505
|% 0,01
|
|Euro
|20,1533
|20,1653
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,5960
|22,7094
|% -1,17
|
|Frank
|20,3119
|20,4343
|% -0,22
|
|Riyal
|5,0090
|5,0341
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-18,35
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|-10,40
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.559
|7.631
|-87,00
|
|Yarım
|3.693
|3.734
|-42,00
|
|Çeyrek
|1.846
|1.867
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,67
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|13,10
|13,11
|-0,14
|
|B. Petrol
|85,38
|85,38
|-0,20
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 496, 82 artarak (% 9.97 ) 5, 481
-
17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MACKO, AKPAZ
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TCELL, BIMAS
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 401, 34 artarak (% 9.96 ) 4, 430
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, TCELL, UZERB, QUAGR, GWIND, OTKAR, NUHCM, KCHOL, ZRGYO, DOKTA