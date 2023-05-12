***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
12.05.2023 13:55
***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/05/2023
Karar Sayısı
2023/18
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Bankamızın 31 Mart 2023 Tarihli "Konsolide Olmayan Sorumluluk Beyanı" ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150820
BIST
16:334.854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 6,34
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.775
16:3319,6233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0766
|Açılış
|: 21,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
16:3321,5951
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,2315
|Açılış
|: 23,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,3116
16:331.274,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 7,63
|Açılış
|: 1.274,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler16:31
|AVHOL
|25,54
|29.217.428
|% 9,99
|
|OZRDN
|15,36
|38.899.223
|% 9,95
|
|IMASM
|24,30
|69.871.183
|% 9,95
|
|LUKSK
|71,15
|14.135.744
|% 9,55
|
|ELITE
|12,40
|25.390.541
|% 8,68
|
|ARSAN
|6,48
|4.251.152
|% -10,00
|
|CUSAN
|14,33
|64.447.675
|% -9,76
|
|CMENT
|50,50
|67.889
|% -7,68
|
|KRGYO
|16,47
|25.940.113
|% -7,52
|
|PAMEL
|163,50
|54.377.392
|% -6,14
|
|ISCTR
|14,58
|6.885.844.133
|% 3,40
|
|KCHOL
|99,50
|4.599.873.204
|% 3,00
|
|THYAO
|134,30
|4.310.499.846
|% -1,47
|
|YKBNK
|12,14
|3.218.779.766
|% 5,29
|
|AKBNK
|19,69
|3.008.693.156
|% 6,49
|
|ISCTR
|14,58
|6.885.844.133
|% 3,40
|
|YKBNK
|12,14
|3.218.779.766
|% 5,29
|
|EKGYO
|5,92
|1.322.654.962
|% -0,17
|
|AKBNK
|19,69
|3.008.693.156
|% 6,49
|
|SKBNK
|2,43
|353.452.419
|% -0,41
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5980
|19,6238
|% 0,39
|
|Euro
|21,5810
|21,5872
|% 1,05
|
|Sterlin
|24,4941
|24,6169
|% 0,45
|
|Frank
|21,8568
|21,9884
|% 0,38
|
|Riyal
|5,2182
|5,2444
|% 0,42
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.018
|2.018
|2,92
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.273
|6,11
|
|Cumhuriyet
|9.643
|9.788
|132,00
|
|Tam
|9.616
|9.902
|129,73
|
|Yarım
|4.730
|4.916
|52,00
|
|Çeyrek
|2.358
|2.443
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|15,15
|15,17
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,55
|75,55
|0,57
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:46RYSAS
Yüzde 4.40 oranında artışla 31.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 337, 062 adet işlem
-
16:45ELITE
Yüzde 9.38 oranında artışla 12.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 230, 474 adet işlem
-
16:44CCOLA
Yüzde 7.12 oranında artışla 291.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 848, 007 adet işlem
-
16:43UNLU
Yüzde 4.80 oranında artışla 8.73 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 030, 657 adet işlem
-
16:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, PGSUS, ENKAI