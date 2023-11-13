***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
13.11.2023 18:29
***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/11/2023
Karar Sayısı
2023/38
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Bankamızın 30 Eylül 2023 tarihli "Konsolide Olmayan Sorumluluk Beyanı" ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217600
BIST
'
18:057.568
En Düşük
|Değişim
|: -2,61%
|| -203,04
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.568
En Yüksek
7.786
18:0528,5958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0054
|Açılış
|: 28,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6200
|
28,5978
En Düşük
28,5819
18:0530,6178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0036
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,6236
En Düşük
30,5922
18:051.789,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 1.789,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.789,21
|
1.789,79
En Düşük
1.788,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVTUR
|10,45
|12.566.029
|% 10,00
|
|ATATP
|65,45
|55.872.472
|% 10,00
|
|SANEL
|19,16
|19.520.291
|% 9,99
|
|ARENA
|29,06
|67.686.704
|% 9,99
|
|GRTRK
|40,54
|256.406.772
|% 9,98
|
|QNBFL
|990,00
|5.093.010
|% -10,00
|
|ISBTR
|576.642,50
|12.109.493
|% -10,00
|
|ISBIR
|163,90
|11.070.553
|% -9,99
|
|VANGD
|24,90
|4.320.123
|% -9,98
|
|ORMA
|243,30
|8.985.752
|% -9,97
|
|THYAO
|232,20
|13.509.754.051
|% 1,35
|
|REEDR
|27,30
|4.216.158.797
|% 1,64
|
|ISCTR
|19,80
|4.046.601.876
|% -1,39
|
|TUPRS
|147,00
|3.713.749.402
|% -1,87
|
|EKGYO
|7,01
|2.515.209.971
|% 1,89
|
|EKGYO
|7,01
|2.515.209.971
|% 1,89
|
|ISCTR
|19,80
|4.046.601.876
|% -1,39
|
|ZOREN
|4,98
|911.665.769
|% -4,60
|
|IHLAS
|1,37
|216.469.820
|% 9,60
|
|YKBNK
|16,12
|2.501.645.243
|% -4,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5866
|28,5958
|% 0,02
|
|Euro
|30,5988
|30,6178
|% -0,01
|
|Sterlin
|35,0019
|35,1775
|% 0,00
|
|Frank
|31,5774
|31,7676
|% -0,02
|
|Riyal
|7,6001
|7,6382
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,29
|22,33
|% 0,66
|
|Platin
|868,44
|870,92
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,69
|989,18
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,72
|82,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.946,28
|1.946,51
|% 0,66
|