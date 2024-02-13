***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
13.02.2024 18:20
***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/02/2024
Karar Sayısı
2024/03
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Bankamızın 31 Aralık 2023 tarihli "Konsolide Olmayan Sorumluluk Beyanı" ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249276
BIST
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17:598.994
En Düşük
|Değişim
|: -1,97%
|| -180,58
|Açılış
|: 9.217
|
|Önceki Kapanış
|: 9.175
|
8.994
En Yüksek
9.217
17:5930,7320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0200
|Açılış
|: 30,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8000
|
30,7410
En Düşük
30,6353
17:5932,9712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,1474
|Açılış
|: 33,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,2144
En Düşük
32,8876
17:591.970,44
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -24,59
|Açılış
|: 1.970,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.995,02
|
2.008,12
En Düşük
1.966,35
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CELHA
|29,80
|1.490.478
|% 243,32
|
|BFREN
|13.200,00
|659.499.548
|% 10,00
|
|PKART
|72,60
|12.787.572
|% 10,00
|
|MARBL
|26,64
|146.451.418
|% 9,99
|
|DGGYO
|38,52
|64.040.329
|% 9,99
|
|BINHO
|603,00
|3.283.596.243
|% -10,00
|
|GLBMD
|41,60
|225.302.075
|% -10,00
|
|KLNMA
|34,68
|8.333.330
|% -9,97
|
|SURGY
|52,65
|404.500.970
|% -9,77
|
|SAMAT
|54,55
|185.012.874
|% -8,86
|
|THYAO
|281,25
|10.579.534.699
|% -3,10
|
|EREGL
|46,12
|9.697.365.627
|% -0,60
|
|SASA
|40,32
|7.647.340.901
|% 1,00
|
|ISCTR
|27,16
|7.624.486.292
|% -0,66
|
|TUPRS
|160,60
|6.067.989.619
|% -1,35
|
|ZOREN
|5,42
|3.828.998.582
|% 6,48
|
|EKGYO
|10,71
|5.049.080.021
|% 2,19
|
|ISCTR
|27,16
|7.624.486.292
|% -0,66
|
|YKBNK
|23,14
|5.512.168.242
|% -0,26
|
|KLGYO
|5,35
|1.150.829.743
|% 9,86
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7268
|30,7320
|% 0,07
|
|Euro
|32,9592
|32,9712
|% -0,45
|
|Sterlin
|38,5918
|38,7854
|% -0,20
|
|Frank
|34,4981
|34,7059
|% -1,25
|
|Riyal
|8,1731
|8,2141
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,20
|22,23
|% 0,66
|
|Platin
|873,09
|874,80
|% 0,66
|
|Paladyum
|861,70
|865,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,87
|82,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.997,30
|1.997,59
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59LIDER
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 62.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 032, 626 adet işlem
-
17:58ZEDUR
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 88.55 lira fiyatla işlem gören hissede 437, 934 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -117, 71 kaybederek (% -1.21 ) 9, 601
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17:57XU100
Endeks 9, 049 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 37 altında . İşlem hacmi 138, 913.00 milyon TL de
-
17:57BVSAN
Yüzde -6.28 oranında düşüşle 113.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 503, 783 adet işlem