***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
02.03.2021 18:12
***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2021
Açıklamalar
02.03.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914569
BIST
18:051.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,37
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
18:057,3885
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,0925
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,4030
En Düşük
7,2702
18:058,9004
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1100
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,9163
En Düşük
8,7606
18:05408,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 4,26
|Açılış
|: 408,47
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
409,14
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYEN
|8,91
|96.391.042
|% 10,00
|
|EPLAS
|49,28
|9.396.332
|% 10,00
|
|ISATR
|227.690,00
|227.690
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.050,00
|6.908.024
|% 10,00
|
|SEKFK
|12,98
|94.177.792
|% 10,00
|
|CASA
|203,50
|3.837.400
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|347.296
|% -10,00
|
|EMNIS
|28,64
|3.074.162
|% -9,99
|
|MERIT
|324,50
|2.787.476
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.505.112
|% -9,99
|
|THYAO
|14,81
|5.355.070.193
|% 7,32
|
|SISE
|7,73
|2.167.247.532
|% 1,84
|
|PETKM
|5,54
|1.992.798.348
|% 2,97
|
|EKGYO
|2,41
|1.882.249.693
|% 2,55
|
|KOZAL
|130,60
|1.750.695.479
|% -4,18
|
|EKGYO
|2,41
|1.882.249.693
|% 2,55
|
|THYAO
|14,81
|5.355.070.193
|% 7,32
|
|PETKM
|5,54
|1.992.798.348
|% 2,97
|
|SISE
|7,73
|2.167.247.532
|% 1,84
|
|KARSN
|4,70
|1.100.891.292
|% 5,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3906
|7,3958
|% 1,37
|
|Euro
|8,8984
|8,9070
|% 1,33
|
|Sterlin
|10,2222
|10,2734
|% 0,99
|
|Frank
|8,0033
|8,0515
|% 0,79
|
|Riyal
|1,9566
|1,9664
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-0,21
|
|Altın Gr.
|407
|407
|3,12
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.757
|19,00
|
|Tam
|2.702
|2.771
|16,22
|
|Yarım
|1.306
|1.340
|7,84
|
|Çeyrek
|655
|670
|3,93
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,45
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,02
|
|B. Petrol
|63,37
|63,37
|-0,32
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DGKLB
Yüzde 4.17 oranında artışla 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 236, 780 adet işlem
-
17:58DGGYO
Yüzde 8.86 oranında artışla 10.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 061, 063 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 32, 693.00 milyon TL de
-
17:57ERSU
Yüzde 5.44 oranında artışla 5.04 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 444, 039 adet işlem
-
17:56ITTFH
Yüzde 5.45 oranında artışla 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 870, 552 adet işlem