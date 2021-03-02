***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler220.000 0 0 251 0 0 0 0 0 0 8.855 0 24.932 0 29.341 0 283.379TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -26.817 0 0 -26.817Yeni Bakiye220.000 0 0 251 0 0 0 0 0 0 8.855 0 24.932 -26.817 29.341 0 256.562Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.689 0 0 0 39.310 0 19.621Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.341 0 -29.341 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.341 0 -29.341 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler16 320.000 0 0 251 0 0 0 0 0 0 -10.834 0 54.273 -26.817 39.310 0 376.183Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler320.000 0 0 251 0 0 0 0 0 0 -10.834 0 54.273 -26.817 39.310 0 376.183TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye320.000 0 0 251 0 0 0 0 0 0 -10.834 0 54.273 -26.817 39.310 0 376.183Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -164 0 0 0 17.243 0 17.079Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.493 26.817 -39.310 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.493 26.817 -39.310 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler16 320.000 0 0 251 0 0 0 0 0 0 -10.998 0 66.766 0 17.243 0 393.262Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ18 317.553 278.334FAKTORİNG GELİRLERİ0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0İskontolu0 0Diğer0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0İskontolu0 0Diğer0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0KİRALAMA GELİRLERİ18 317.553 278.334Finansal Kiralama Gelirleri231.417 243.582Faaliyet Kiralaması Gelirleri79.829 31.313Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar6.307 3.439FİNANSMAN GİDERLERİ (-)19 -187.158 -173.325Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-135.468 -133.843Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-252 -233Diğer Faiz Giderleri-49.239 -32.861Verilen Ücret ve Komisyonlar-2.199 -6.388BRÜT KAR (ZARAR)130.395 105.009ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)17 -75.076 -56.263Personel Giderleri-16.403 -14.718Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-236 -124Araştırma ve Geliştirme GiderleriGenel İşletme Giderleri-58.437 -41.421DiğerBRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)55.319 48.746DİĞER FAALİYET GELİRLERİ20 3.309.481 2.738.924Bankalardan Alınan Faizler3.680 2.760Menkul Değerlerden Alınan FaizlerTemettü GelirleriSermaye Piyasası İşlemleri KarıTürev Finansal İşlemler Karı16.170 21.356Kambiyo İşlemleri Karı3.251.585 2.685.350Diğer38.046 29.458KARŞILIK GİDERLERİ-81.804 -51.051Özel Karşılıklar0 0Beklenen Zarar Karşılıkları-77.300 -51.051Genel Karşılıklar0 0Diğer-4.504 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)20 -3.257.447 -2.685.388Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri-193 -76Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-3.194 -1.962Kambiyo İşlemleri Zararı-3.254.060 -2.683.350Diğer0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)25.549 51.231BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)25.549 51.231SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)21 -8.306 -11.921Cari Vergi Karşılığı-10.446 -6.497Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-18.227 -8.851Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi20.367 3.427SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)17.243 39.310DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI17.243 39.310Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları17.243 39.310Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı119.014 12.252Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri304.473 251.706Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-175.959 -157.217Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar6.307 0Elde Edilen Diğer Kazançlar48.547 3.439Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar29.165 5.173Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-16.403 -14.718Ödenen Vergiler-27.373 -11.764Diğer-49.743 -64.367Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim226.643 50.359Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış-269.317 -130.903Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-134.949 -62.330Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-2.061 3.844Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)592.788 201.698Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)40.182 38.050Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı345.657 62.611YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-326.109 -171.662Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller40.607 2.259Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 -2.263Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-285.502 -171.666FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 100.000Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit0 100.000Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi21.296 12.584Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)81.451 3.529Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar74.339 70.810Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5 155.790 74.339Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)17.243 39.310DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-164 -19.689Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-164 -19.689Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)145 -25.244Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-309 5.555TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.079 19.621Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI5 10.564 145.241 155.805 481 73.860 74.341GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR4 79.192 3.173 82.365 67.456 2.145 69.601GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)10 456.062 2.526.770 2.982.832 437.493 2.399.332 2.836.825Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)406.396 2.397.765 2.804.161 359.929 2.334.548 2.694.477Finansal Kiralama Alacakları506.090 2.885.302 3.391.392 484.523 2.843.319 3.327.842Faaliyet Kiralaması Alacakları4.855 0 4.855 1.769 0 1.769Kazanılmamış Gelirler (-)-104.549 -487.537 -592.086 -126.363 -508.771 -635.134İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar10 84.773 291.323 376.096 98.525 147.103 245.628Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)10 -35.107 -162.318 -197.425 -20.961 -82.319 -103.280ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11 431.479 0 431.479 155.399 0 155.399MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)12 1.888 0 1.888 1.291 0 1.291YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI21 27.373 0 27.373 10.544 0 10.544ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI21 22.741 0 22.741 20.910 0 20.910DİĞER AKTİFLER15 40.563 42.516 83.079 45.192 24.932 70.124ARA TOPLAM1.069.862 2.717.700 3.787.562 738.766 2.500.269 3.239.035SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)6 118.170 0 118.170 1.239 0 1.239Satış Amaçlı118.170 0 118.170 1.239 1.239Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI1.188.032 2.717.700 3.905.732 740.005 2.500.269 3.240.274YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER7 456.002 2.891.982 3.347.984 194.051 2.552.145 2.746.196FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR10 1.783 0 1.783 3.844 3.844İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)8 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER13 38.404 52.298 90.702 18.023 14.129 32.152KARŞILIKLAR14 5.952 0 5.952 2.918 0 2.918Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı930 0 930 694 0 694Genel Karşılıklar0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar5.022 0 5.022 2.224 0 2.224CARİ VERGİ BORCU21 6.484 0 6.484 3.879 0 3.879ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER9 30.000 29.565 59.565 32.356 42.746 75.102ARA TOPLAM538.625 2.973.845 3.512.470 251.227 2.612.864 2.864.091SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR16 408.530 -15.268 393.262 387.017 -10.834 376.183Ödenmiş Sermaye320.000 0 320.000 320.000 0 320.000Sermaye Yedekleri251 0 251 251 0 251Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri251 0 251 251 0 251Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.270 -15.268 -10.998 0 -10.834 -10.834Kar Yedekleri66.766 0 66.766 54.273 0 54.273Yasal Yedekler8.298 0 8.298 7.673 0 7.673Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler58.468 0 58.468 46.600 0 46.600Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar17.243 0 17.243 12.493 0 12.493Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 -26.817 0 -26.817Dönem Net Kâr veya Zararı17.243 0 17.243 39.310 0 39.310Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI947.155 2.958.577 3.905.732 638.244 2.602.030 3.240.274Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR10 9.432.168 62.889.964 72.322.132 7.900.228 40.443.520 48.343.748VERİLEN TEMİNATLAR13 56.617 4.225 60.842 37.741 632 38.373TAAHHÜTLER67.542 76.305 143.847 36.967 60.936 97.903Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler67.542 76.305 143.847 36.967 60.936 97.903Kiralama Taahhütleri67.542 76.305 143.847 36.967 60.936 97.903Finansal Kiralama Taahhütleri67.542 76.305 143.847 36.967 60.936 97.903Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR13 547.064 4.434.750 4.981.814 132.479 2.535.089 2.667.568Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar175.399 4.088.434 4.263.833 132.479 2.521.824 2.654.303Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler175.399 4.088.434 4.263.833 132.479 2.521.824 2.654.303Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler371.665 346.316 717.981 0 13.265 13.265Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri371.665 346.316 717.981 0 13.265 13.265Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER2.916 5.313 8.229 3.366 1.321 4.687NAZIM HESAPLAR TOPLAMI10.106.307 67.410.557 77.516.864 8.110.781 43.041.498 51.152.279http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914564BIST