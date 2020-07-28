***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce toplam dolaşımdaki tutar 600.000.000 TL'yi (altıyüzmilyontürklirası) aşmayacak ve yasal sınırlamalara uyumlu olacak şekilde, azami üç yıla kadar farklı vadelerde, toplamda 150.000.000 TL (yüzellimilyontürklirası) cinsinden, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı (bono ve/veya tahvil) ihraç edilmesi konusunda 25.06.2020 tarihinde SPK'na izin başvurusu yapılmıştır.Bahse konu başvurumuz 02 Temmuz 2020 tarih ve 40/802 Nolu Karar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, "Yurtiçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurtdışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi" ve "Halka Arz Edilmeksizin veya Yurtdışında Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu"muz ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862425BIST