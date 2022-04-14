***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
14.04.2022 10:06
***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde,600.000.000 TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK tarafından 31.03.2022 tarih ve 15/475 sayılı toplantısında onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve eki ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020359
BIST
10:292.481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 20,42
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.475
10:2914,6126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0184
|Açılış
|: 14,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6127
En Düşük
14,5748
10:2915,9837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0698
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,9849
En Düşük
15,8849
10:29926,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,01
|Açılış
|: 926,26
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,38
En Düşük
925,26
BIST En Aktif Hisseler10:27
|ISBTR
|58.649,00
|117.298
|% 8,61
|
|ALMAD
|2,13
|6.014.992
|% 8,12
|
|PKART
|18,88
|28.660.424
|% 6,31
|
|GOLTS
|47,92
|9.167.380
|% 5,83
|
|DARDL
|3,27
|89.411.380
|% 5,83
|
|ISGYO
|12,04
|4.934.353
|% -9,95
|
|SUMAS
|78,20
|62.873
|% -6,35
|
|ASUZU
|77,00
|30.170.123
|% -4,94
|
|ORMA
|31,06
|57.244
|% -4,43
|
|ULUSE
|154,00
|5.368.099
|% -4,17
|
|THYAO
|38,02
|1.181.255.166
|% 2,81
|
|EKGYO
|2,83
|570.769.497
|% 4,43
|
|EREGL
|35,60
|441.601.885
|% 1,25
|
|KRDMD
|16,27
|411.592.773
|% 0,87
|
|GARAN
|13,69
|314.248.015
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,83
|570.769.497
|% 4,43
|
|ODAS
|2,32
|116.024.052
|% 1,75
|
|DOHOL
|3,90
|169.269.014
|% 2,09
|
|YKBNK
|5,08
|187.642.516
|% 0,99
|
|ZOREN
|2,17
|78.098.523
|% -0,91
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6085
|14,6127
|% 0,13
|
|Euro
|15,9679
|15,9838
|% 0,44
|
|Sterlin
|19,1297
|19,2257
|% 0,24
|
|Frank
|15,5763
|15,6701
|% 0,18
|
|Riyal
|3,8833
|3,9027
|% 0,08
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.973
|-5,53
|
|Altın Gr.
|926
|927
|-1,65
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|7,13
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,45
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,68
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,50
|
Seans Raporu
10:27
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10:42XU100
Endeks 2, 480 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 7, 615.00 milyon TL de
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10:42FMIZP
Yüzde 4.23 oranında artışla 125.80 lira fiyatla işlem gören hissede 101, 940 adet işlem
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10:41PKART
Yüzde 6.48 oranında artışla 18.91 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 565, 181 adet işlem
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10:39DARDL
Yüzde 5.83 oranında artışla 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 333, 819 adet işlem
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10:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, HEKTS