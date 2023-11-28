***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
28.11.2023 13:56
***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 1.500.000.000 TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK tarafından 22.11.2023 tarih ve 73/1570 sayılı toplantısında onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220505
BIST
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16:568.077
En Düşük
|Değişim
|: -0,37%
|| -29,82
|Açılış
|: 8.116
|
|Önceki Kapanış
|: 8.107
|
8.062
En Yüksek
8.149
16:5628,9233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0177
|Açılış
|: 28,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9384
En Düşük
28,8301
16:5631,7611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0672
|Açılış
|: 31,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,7675
En Düşük
31,6204
16:561.879,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 8,52
|Açılış
|: 1.879,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.870,86
|
1.880,57
En Düşük
1.868,54
BIST En Aktif Hisseler16:54
|POLTK
|17.605,00
|218.324.203
|% 10,00
|
|BINHO
|243,30
|98.388.330
|% 9,99
|
|AVHOL
|41,40
|311.952.560
|% 9,99
|
|SAMAT
|39,22
|58.439.995
|% 9,98
|
|PRKAB
|41,24
|312.362.199
|% 9,97
|
|DAPGM
|45,36
|311.634.265
|% -10,00
|
|LIDER
|217,00
|318.979.296
|% -10,00
|
|KSTUR
|1.818,00
|3.436.362
|% -10,00
|
|ORCAY
|12,08
|478.004.337
|% -9,99
|
|KLNMA
|42,16
|5.108.539
|% -9,45
|
|THYAO
|260,75
|7.365.478.683
|% 0,10
|
|SASA
|48,74
|4.287.750.068
|% 4,50
|
|TUPRS
|154,20
|3.270.455.955
|% -1,15
|
|ISCTR
|22,28
|3.118.373.737
|% -0,89
|
|AKBNK
|34,16
|2.750.779.775
|% -0,41
|
|ZOREN
|5,19
|1.021.972.361
|% -2,26
|
|YKBNK
|19,24
|2.679.237.768
|% 1,21
|
|ISCTR
|22,28
|3.118.373.737
|% -0,89
|
|IHLAS
|1,26
|155.342.208
|% -2,33
|
|EKGYO
|7,48
|795.498.601
|% -1,58
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9106
|28,9306
|% 0,09
|
|Euro
|31,7444
|31,7587
|% 0,20
|
|Sterlin
|36,4659
|36,6488
|% 0,26
|
|Frank
|32,7560
|32,9533
|% 0,23
|
|Riyal
|7,6897
|7,7282
|% 0,13
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,71
|24,73
|% 0,66
|
|Platin
|928,79
|930,83
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.066,68
|1.068,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,01
|80,01
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.020,24
|2.020,52
|% 0,66
|
Seans Raporu
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17:06
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17:06XU100
Endeks 8, 068 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 49 altında . İşlem hacmi 72, 444.00 milyon TL de