***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.07.2022 13:36
***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.01.2022
İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 14.03.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.03.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 31.03.2023
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 14.04.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 600.000.000 TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK tarafından 31.03.2022 tarih ve 15/475 sayılı toplantısında onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır. Not: 14.04.2022 tarihinde Özel Durum Açıklaması menüsünden yapılan bildirim, ilgili menünün tekrar yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç başvuru formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044585
BIST
12:352.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,46
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:3517,3269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0589
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3269
En Düşük
17,1768
12:3517,5850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0220
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6068
En Düşük
17,4369
12:35969,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,45
|Açılış
|: 969,82
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,53
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler12:35
|GESAN
|52,25
|211.948.881
|% 10,00
|
|IHAAS
|26,98
|3.257.384
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.648.148
|% 9,72
|
|CANTE
|53,85
|29.579.859
|% 9,01
|
|KRGYO
|8,43
|39.086.948
|% 8,08
|
|ISKUR
|945.000,00
|945.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|5,66
|62.904
|% -7,21
|
|IZINV
|16,96
|4.647.009
|% -5,15
|
|ISGYO
|15,14
|73.043.086
|% -5,14
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|THYAO
|49,54
|1.363.431.836
|% 0,69
|
|EREGL
|26,52
|656.960.071
|% 1,14
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|YKBNK
|4,26
|265.126.591
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,83
|132.010.679
|% -0,35
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|ODAS
|2,87
|97.351.689
|% 1,41
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3140
|17,3290
|% 0,35
|
|Euro
|17,5708
|17,5804
|% 0,10
|
|Sterlin
|20,7025
|20,8064
|% 0,09
|
|Frank
|17,6625
|17,7689
|% 0,13
|
|Riyal
|4,5991
|4,6222
|% 0,36
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|0,55
|
|Altın Gr.
|968
|968
|2,75
|
|Cumhuriyet
|6.522
|6.621
|28,00
|
|Tam
|6.513
|6.610
|24,00
|
|Yarım
|3.188
|3.233
|13,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.613
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,20
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|-0,01
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,25
|