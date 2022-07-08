***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 27.01.2022İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 14.03.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 31.03.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 31.03.2023İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 14.04.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 600.000.000 TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK tarafından 31.03.2022 tarih ve 15/475 sayılı toplantısında onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır. Not: 14.04.2022 tarihinde Özel Durum Açıklaması menüsünden yapılan bildirim, ilgili menünün tekrar yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç başvuru formu.pdfEK: 2 İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044585BIST