Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

08.07.2022 13:36
***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 27.01.2022
İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 14.03.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.03.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 31.03.2023
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 14.04.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 600.000.000 TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK tarafından 31.03.2022 tarih ve 15/475 sayılı toplantısında onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır. Not: 14.04.2022 tarihinde Özel Durum Açıklaması menüsünden yapılan bildirim, ilgili menünün tekrar yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç başvuru formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi ve Eki.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044585


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:352.434
Değişim :  0,35% |  8,46
Açılış :  2.425  
Önceki Kapanış :  2.426  
En Yüksek
2.440 En Düşük
2.423
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GESAN 52,25 211.948.881 % 10,00  
IHAAS 26,98 3.257.384 % 9,94  
IZFAS 2,71 1.648.148 % 9,72  
CANTE 53,85 29.579.859 % 9,01  
KRGYO 8,43 39.086.948 % 8,08  
daha fazla
12:35 Alış Satış %  
Dolar 17,3140 17,3290 % 0,35  
Euro 17,5708 17,5804 % 0,10  
Sterlin 20,7025 20,8064 % 0,09  
Frank 17,6625 17,7689 % 0,13  
Riyal 4,5991 4,6222 % 0,36  
daha fazla
12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.741 1.741 0,55  
Altın Gr. 968 968 2,75  
Cumhuriyet 6.522 6.621 28,00  
Tam 6.513 6.610 24,00  
Yarım 3.188 3.233 13,00  
Çeyrek 1.597 1.613 3,00  
Gümüş.Ons 19,18 19,20 -0,05  
Gümüş Gr. 10,65 10,67 -0,01  
B. Petrol 105 105 0,25  
Seans Raporu 12:35
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru