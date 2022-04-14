***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









imizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 600.000.000 TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK tarafından 31.03.2022 tarih ve 15/475 sayılı toplantısında onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020358BIST