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***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.04.2022 10:06
***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

imizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 600.000.000 TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK tarafından 31.03.2022 tarih ve 15/475 sayılı toplantısında onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020358


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ALMAD 2,13 6.014.992 % 8,12  
PKART 18,88 28.660.424 % 6,31  
GOLTS 47,92 9.167.380 % 5,83  
DARDL 3,27 89.411.380 % 5,83  
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Sterlin 19,1297 19,2257 % 0,24  
Frank 15,5763 15,6701 % 0,18  
Riyal 3,8833 3,9027 % 0,08  
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10:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.972 1.973 -5,53  
Altın Gr. 926 927 -1,65  
Cumhuriyet 6.142 6.234 5,00  
Tam 6.114 6.266 7,13  
Yarım 2.955 3.031 3,45  
Çeyrek 1.482 1.516 1,72  
Gümüş.Ons 25,65 25,68 -0,08  
Gümüş Gr. 12,06 12,07 -0,02  
B. Petrol 107 107 -1,50  
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