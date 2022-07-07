***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2022 16:42
***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Burgan Finansal Kiralama A.Ş.'nin 31.03.2022 tarih ve 15/475 sayılı Kurul kararı ile onaylanan 600.000.000 TL nominal değerli ihraç belgesi kapsamında 75.000.000 TL nominal tutarındaki 89 gün vadeli finansman bonosunun satışı nitelikli yatırımcılara gerçekleştirilmiştir.
Kıymet Cinsi İskontolu Finansman Bonosu
Vade (Gün Sayısı)
89 Gün
Vade Başlangıç Tarihi 07.07.2022
Vade Bitiş Tarihi 04.10.2022
Nominal Tutar 75.000.000
Faiz Oranı-Yıllık Basit (%)
27
İhraç Fiyatı
93,8231
ISIN Kodu
TRFBUFKE2223
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043133
BIST
17:092.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 14,79
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
17:0917,2627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0472
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
17:0917,6031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0551
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
17:09968,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,75
|Açılış
|: 968,46
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler17:09
|IZFAS
|2,47
|3.271.714
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.399.276
|% 9,96
|
|FONET
|13,93
|26.096.387
|% 9,94
|
|SMRTG
|27,44
|112.224.590
|% 9,94
|
|YAYLA
|4,77
|62.876.326
|% 9,66
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|ULUSE
|177,90
|11.676.977
|% -4,51
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|AKSGY
|2,92
|20.365.351
|% -3,63
|
|KZBGY
|85,95
|3.663.886
|% -3,43
|
|THYAO
|49,18
|3.402.256.301
|% 1,57
|
|SISE
|21,44
|1.116.760.679
|% 0,37
|
|EREGL
|26,24
|1.080.839.503
|% -1,58
|
|TUPRS
|242,90
|975.246.176
|% -0,78
|
|SASA
|41,06
|714.704.069
|% 1,89
|
|EKGYO
|2,83
|639.901.939
|% 2,54
|
|YKBNK
|4,31
|621.871.074
|% 2,86
|
|ODAS
|2,84
|306.184.694
|% 2,53
|
|ISCTR
|4,54
|339.001.217
|% 2,25
|
|AKBNK
|8,08
|601.138.774
|% 2,15
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2574
|17,2627
|% 0,27
|
|Euro
|17,5908
|17,6031
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,6091
|20,7125
|% 0,72
|
|Frank
|17,6406
|17,7469
|% -0,11
|
|Riyal
|4,5753
|4,5983
|% 0,07
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|7,54
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,00
|
|Cumhuriyet
|6.483
|6.581
|-55,00
|
|Tam
|6.494
|6.588
|-20,00
|
|Yarım
|3.179
|3.221
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.610
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,42
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,15
|
|B. Petrol
|105
|105
|4,72
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:24AKSEN
Yüzde 5.31 oranında artışla 26.16 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 606, 292 adet işlem
-
17:23AKSUE
Yüzde 5.16 oranında artışla 32.18 lira fiyatla işlem gören hissede 226, 503 adet işlem
-
17:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, YKBNK, EKGYO
-
17:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 22 artarak (% 0.43 ) 2, 144
-
17:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SMRTG, RUBNS, IZFAS, FONET