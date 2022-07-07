***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Burgan Finansal Kiralama A.Ş.'nin 31.03.2022 tarih ve 15/475 sayılı Kurul kararı ile onaylanan 600.000.000 TL nominal değerli ihraç belgesi kapsamında 75.000.000 TL nominal tutarındaki 89 gün vadeli finansman bonosunun satışı nitelikli yatırımcılara gerçekleştirilmiştir.Kıymet Cinsi İskontolu Finansman BonosuVade (Gün Sayısı)89 GünVade Başlangıç Tarihi 07.07.2022Vade Bitiş Tarihi 04.10.2022Nominal Tutar 75.000.000Faiz Oranı-Yıllık Basit (%)27İhraç Fiyatı93,8231ISIN KoduTRFBUFKE2223http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043133BIST