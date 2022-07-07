Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.07.2022 16:42
***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Burgan Finansal Kiralama A.Ş.'nin 31.03.2022 tarih ve 15/475 sayılı Kurul kararı ile onaylanan 600.000.000 TL nominal değerli ihraç belgesi kapsamında 75.000.000 TL nominal tutarındaki 89 gün vadeli finansman bonosunun satışı nitelikli yatırımcılara gerçekleştirilmiştir.
Kıymet Cinsi İskontolu Finansman Bonosu

Vade (Gün Sayısı)
89 Gün
Vade Başlangıç Tarihi 07.07.2022
Vade Bitiş Tarihi 04.10.2022
Nominal Tutar 75.000.000
Faiz Oranı-Yıllık Basit (%)
27
İhraç Fiyatı
93,8231

ISIN Kodu
TRFBUFKE2223






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043133


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:092.423
Değişim :  0,61% |  14,79
Açılış :  2.412  
Önceki Kapanış :  2.408  
En Yüksek
2.429 En Düşük
2.404
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:09
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZFAS 2,47 3.271.714 % 9,99  
RUBNS 15,12 5.399.276 % 9,96  
FONET 13,93 26.096.387 % 9,94  
SMRTG 27,44 112.224.590 % 9,94  
YAYLA 4,77 62.876.326 % 9,66  
daha fazla
17:09 Alış Satış %  
Dolar 17,2574 17,2627 % 0,27  
Euro 17,5908 17,6031 % 0,31  
Sterlin 20,6091 20,7125 % 0,72  
Frank 17,6406 17,7469 % -0,11  
Riyal 4,5753 4,5983 % 0,07  
daha fazla
17:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.746 1.746 7,54  
Altın Gr. 969 969 6,00  
Cumhuriyet 6.483 6.581 -55,00  
Tam 6.494 6.588 -20,00  
Yarım 3.179 3.221 -10,00  
Çeyrek 1.592 1.610 -5,00  
Gümüş.Ons 19,39 19,42 0,20  
Gümüş Gr. 10,78 10,80 0,15  
B. Petrol 105 105 4,72  
Seans Raporu 17:09
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru