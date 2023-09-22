***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.09.2023 13:28
***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun aldığı 2023/34 nolu karar doğrultusunda, 20.09.2023 tarihinde Türk Lirası cinsinden 1.500.000.000- TL (birmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) olacak şekilde, halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196818
BIST
'
14:448.032
En Düşük
|Değişim
|: 0,39%
|| 31,07
|Açılış
|: 8.035
|
|Önceki Kapanış
|: 8.000
|
8.002
En Yüksek
8.094
14:4427,1675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0469
|Açılış
|: 27,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1100
|
27,1679
En Düşük
27,0615
14:4428,9145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0135
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,3825
En Düşük
28,8221
14:441.682,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 8,23
|Açılış
|: 1.682,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,55
|
1.683,70
En Düşük
1.670,99
BIST En Aktif Hisseler14:42
|RAYSG
|56,10
|91.259.183
|% 10,00
|
|ADGYO
|30,14
|5.672.227
|% 10,00
|
|ISBTR
|321.084,00
|4.816.260
|% 10,00
|
|TARKM
|253,20
|58.709.990
|% 9,99
|
|CIMSA
|296,10
|1.681.430.767
|% 9,99
|
|SUMAS
|234,00
|917.280
|% -10,00
|
|EUYO
|14,02
|12.967.153
|% -9,96
|
|ISBIR
|113,50
|2.614.552
|% -8,10
|
|GARFA
|83,85
|74.992.905
|% -7,09
|
|GIPTA
|34,38
|1.338.625.728
|% -6,88
|
|TUPRS
|152,60
|6.783.758.503
|% 3,25
|
|ASTOR
|143,20
|4.812.599.357
|% 1,92
|
|ISCTR
|24,36
|4.705.457.577
|% 5,27
|
|THYAO
|228,70
|3.967.267.820
|% -1,68
|
|EUPWR
|248,70
|3.765.307.047
|% 8,60
|
|ZOREN
|4,91
|1.327.852.421
|% 3,81
|
|ISCTR
|24,36
|4.705.457.577
|% 5,27
|
|KATMR
|2,26
|391.982.625
|% 9,71
|
|YKBNK
|17,00
|2.501.895.102
|% 0,00
|
|TUKAS
|9,30
|1.174.020.595
|% -5,39
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1600
|27,1689
|% 0,18
|
|Euro
|28,9044
|28,9185
|% 0,06
|
|Sterlin
|33,1940
|33,3605
|% -0,15
|
|Frank
|29,8434
|30,0231
|% -0,06
|
|Riyal
|7,2202
|7,2564
|% 0,17
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|6,47
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.681
|6,05
|
|Cumhuriyet
|11.331
|11.502
|33,00
|
|Tam
|11.103
|11.171
|-19,00
|
|Yarım
|5.569
|5.608
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.776
|2.804
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,75
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|20,69
|20,71
|0,29
|
|B. Petrol
|94,11
|94,11
|0,81
|
Seans Raporu
14:42
daha fazla
-
14:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 65 artarak (% 0.24 ) 8, 451
-
14:57XU100
Endeks 8, 044 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 83, 646.00 milyon TL de
-
14:56EUPWR
Yüzde 8.78 oranında artışla 249.10 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 195, 623 adet işlem
-
14:55EMKEL
Yüzde 5.87 oranında artışla 37.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 908, 934 adet işlem
-
14:54ADGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 30.14 lira fiyatla işlem gören hissede 187, 180 adet işlem