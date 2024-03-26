***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFirmamızın 25 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen "Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı" ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262435BIST