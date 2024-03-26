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***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.03.2024 12:27
***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Firmamızın 25 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen "Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı" ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262435


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKENR 11,66 18.269.110 % 10,00  
INVEO 44,98 77.089.631 % 9,98  
PKART 90,90 72.777.510 % 9,98  
DITAS 21,82 18.667.707 % 9,98  
OYAYO 44,52 13.116.113 % 9,98  
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12:33 Alış Satış %  
Dolar 32,1914 32,1965 % 0,28  
Euro 34,9702 34,9841 % 0,29  
Sterlin 40,9460 41,1512 % -0,14  
Frank 35,9142 36,0942 % -0,45  
Riyal 8,6269 8,6702 % -0,29  
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12:33 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,77 24,80 % 0,66  
Platin 906,47 908,70 % 0,66  
Paladyum 1.003,05 1.006,16 % 0,66  
Brent Pet. 86,12 86,12 % 0,66  
Altın Ons 2.190,76 2.191,08 % 0,66  
Seans Raporu 12:33
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