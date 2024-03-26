***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2024 12:27
***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Firmamızın 25 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen "Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı" ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262435
BIST
'
12:358.898
En Düşük
|Değişim
|: -1,45%
|| -131,01
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.882
En Yüksek
9.049
12:3532,1952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0886
|Açılış
|: 32,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2056
En Düşük
32,0860
12:3534,9874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,1048
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0061
En Düşük
34,8188
12:352.263,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 19,57
|Açılış
|: 2.263,43
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.263,86
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler12:33
|AKENR
|11,66
|18.269.110
|% 10,00
|
|INVEO
|44,98
|77.089.631
|% 9,98
|
|PKART
|90,90
|72.777.510
|% 9,98
|
|DITAS
|21,82
|18.667.707
|% 9,98
|
|OYAYO
|44,52
|13.116.113
|% 9,98
|
|MAKIM
|24,28
|10.161.937
|% -52,35
|
|PEKGY
|12,71
|626.238.827
|% -9,99
|
|PETKM
|21,30
|4.396.766.294
|% -9,97
|
|IEYHO
|5,18
|71.396.298
|% -9,91
|
|KERVN
|2,29
|1.676.722
|% -9,84
|
|PETKM
|21,30
|4.396.766.294
|% -9,97
|
|THYAO
|283,75
|3.726.186.772
|% -0,70
|
|ZOREN
|5,50
|2.752.874.048
|% -5,01
|
|AKBNK
|45,00
|2.396.920.801
|% 2,08
|
|ISCTR
|11,51
|2.032.897.470
|% 0,88
|
|ZOREN
|5,50
|2.752.874.048
|% -5,01
|
|PETKM
|21,30
|4.396.766.294
|% -9,97
|
|ISCTR
|11,51
|2.032.897.470
|% 0,88
|
|YKBNK
|27,36
|1.886.511.270
|% 0,88
|
|EKGYO
|9,71
|601.791.404
|% -0,10
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1914
|32,1965
|% 0,28
|
|Euro
|34,9702
|34,9841
|% 0,29
|
|Sterlin
|40,9460
|41,1512
|% -0,14
|
|Frank
|35,9142
|36,0942
|% -0,45
|
|Riyal
|8,6269
|8,6702
|% -0,29
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,77
|24,80
|% 0,66
|
|Platin
|906,47
|908,70
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.003,05
|1.006,16
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,12
|86,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.190,76
|2.191,08
|% 0,66
|