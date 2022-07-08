***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 04.10.2022Vade (Gün Sayısı) 89Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFBUFKE2223Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 06.07.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 06.07.2022Vade Başlangıç Tarihi 07.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000İhraç Fiyatı 0,93823Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.10.2022Kayıt Tarihi 03.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.10.2022Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Uzun Vadeli Notu:TR A+, Kısa Vadeli Notu: TR A1 10.11.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz Burgan Finansal Kiralama A.Ş.'nin 31.03.2022 tarih ve 15/475 sayılı Kurul kararı ile onaylanan 600.000.000 TL nominal değerli ihraç belgesi kapsamında 75.000.000 TL nominal tutarındaki 89 gün vadeli finansman bonosunun satışı nitelikli yatırımcılara gerçekleştirilmiştir. Not: 07.07.2022 tarihinde Özel Durum Açıklaması menüsünden yapılan bildirim, ilgili menüden tekrar yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044587BIST