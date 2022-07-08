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***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.07.2022 13:36
***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Fa


***BRGFK*** BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 89
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFBUFKE2223
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 06.07.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.07.2022
Vade Başlangıç Tarihi 07.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000
İhraç Fiyatı 0,93823
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.10.2022
Kayıt Tarihi 03.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.10.2022

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Uzun Vadeli Notu:TR A+, Kısa Vadeli Notu: TR A1 10.11.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Burgan Finansal Kiralama A.Ş.'nin 31.03.2022 tarih ve 15/475 sayılı Kurul kararı ile onaylanan 600.000.000 TL nominal değerli ihraç belgesi kapsamında 75.000.000 TL nominal tutarındaki 89 gün vadeli finansman bonosunun satışı nitelikli yatırımcılara gerçekleştirilmiştir. Not: 07.07.2022 tarihinde Özel Durum Açıklaması menüsünden yapılan bildirim, ilgili menüden tekrar yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044587


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IZFAS 2,71 1.648.148 % 9,72  
CANTE 53,85 29.579.859 % 9,01  
KRGYO 8,43 39.086.948 % 8,08  
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Altın Gr. 970 970 4,56  
Cumhuriyet 6.508 6.607 14,00  
Tam 6.532 6.624 38,00  
Yarım 3.197 3.240 20,00  
Çeyrek 1.601 1.616 6,00  
Gümüş.Ons 19,06 19,09 -0,16  
Gümüş Gr. 10,69 10,70 0,02  
B. Petrol 104 104 -0,40  
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