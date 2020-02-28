***BRISA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 15:23
***BRISA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRISA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822774
BIST
16:44106.009
En Yüksek
|Değişim
|: -3,99%
|| -4.409,02
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
16:446,2300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0296
|Açılış
|: 6,2230
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
16:446,8481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0264
|Açılış
|: 6,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
16:44324,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,42
|Açılış
|: 324,80
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,38
|16.002.904
|% 14,03
|
|OYAYO
|3,80
|38.881.088
|% 12,43
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|TSPOR
|5,88
|49.906.825
|% 9,50
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|BUCIM
|3,44
|1.472.352
|% -10,42
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|AVGYO
|1,54
|46.829.071
|% -9,94
|
|YONGA
|9,08
|32.061
|% -9,92
|
|THYAO
|11,86
|1.460.112.494
|% -2,39
|
|ASELS
|27,84
|947.965.508
|% -0,50
|
|GARAN
|9,59
|479.442.123
|% -5,89
|
|AKBNK
|6,79
|273.562.284
|% -5,83
|
|YKBNK
|2,34
|242.047.916
|% -4,49
|
|EKGYO
|1,40
|190.986.599
|% -4,76
|
|IHLGM
|1,21
|155.787.643
|% -6,20
|
|THYAO
|11,86
|1.460.112.494
|% -2,39
|
|ODAS
|1,98
|234.678.276
|% -2,94
|
|YKBNK
|2,34
|242.047.916
|% -4,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9905
|8,0305
|% 0,25
|
|Frank
|6,4215
|6,4602
|% 0,78
|
|Riyal
|1,6549
|1,6632
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.627
|1.628
|-9,46
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|2.154
|2.187
|-21,00
|
|Tam
|2.145
|2.199
|-20,38
|
|Yarım
|1.037
|1.063
|-9,85
|
|Çeyrek
|520
|532
|-4,93
|
|Gümüş.Ons
|17,12
|17,16
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|-0,09
|
|B. Petrol
|50,52
|50,52
|-1,21
|
Seans Raporu
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16:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5210, 78 kaybederek (% -3.96 ) 126, 428
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16:56XU100
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16:56MEPET
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16:54MAALT
Yüzde -7.14 oranında düşüşle 78.00 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 355 adet işlem
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16:52EUHOL
Yüzde -6.99 oranında düşüşle 1.33 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 925, 394 adet işlem