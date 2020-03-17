***BRISA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 10:14
***BRISA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRISA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829711
BIST
09:5588.923
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 1.035,01
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.923
En Düşük
88.923
09:556,4391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0112
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4408
En Düşük
6,4177
09:557,1808
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0121
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,2016
En Düşük
7,1655
09:55307,07
En Yüksek
|Değişim
|: -2,03%
|| -6,36
|Açılış
|: 307,07
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|MMCAS
|0,93
|95
|% 9,41
|
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|
|SELGD
|1,42
|7.525
|% 6,77
|
|PRZMA
|3,94
|1.773
|% 5,91
|
|SALIX
|3,75
|4
|% 5,63
|
|CRFSA
|4,86
|101.525
|% -10,00
|
|MTRYO
|3,78
|4.158
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|157.322
|% -10,00
|
|UZERB
|1,80
|49.216
|% -10,00
|
|QNBFB
|30,44
|41.277
|% -9,99
|
|THYAO
|8,23
|729.075.537
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|699.537.505
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,03
|258.289.557
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,01
|153.047.942
|% 0,00
|
|TUPRS
|78,55
|140.509.320
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,03
|258.289.557
|% 0,00
|
|THYAO
|8,23
|729.075.537
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|699.537.505
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,86
|72.604.430
|% 0,00
|
|TSKB
|0,88
|52.440.140
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8506
|7,8899
|% -0,25
|
|Frank
|6,7581
|6,7988
|% -0,11
|
|Riyal
|1,7102
|1,7188
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.486
|1.486
|-28,94
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-6,76
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,74
|12,78
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|2,63
|2,64
|-0,04
|
|B. Petrol
|30,68
|30,68
|0,63
|