***BRISA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 15:20
***BRISA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRISA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRISA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930024
BIST
15:051.347
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -18,09
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
15:058,1795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0723
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
15:059,8397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0708
|Açılış
|: 9,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
15:05468,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,64
|Açılış
|: 468,46
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
469,62
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler15:05
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.643.268
|% 9,99
|
|JANTS
|779,00
|62.740.343
|% 9,80
|
|FORMT
|1,14
|9.916.640
|% 9,62
|
|BJKAS
|9,00
|10.437.444
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|SNPAM
|17,23
|324.997
|% -9,98
|
|NUGYO
|12,66
|3.930.107
|% -9,96
|
|ODAS
|2,45
|222.831.712
|% -9,93
|
|PETKM
|6,45
|754.053.218
|% -1,83
|
|EREGL
|18,25
|726.020.625
|% 0,11
|
|GARAN
|6,98
|686.047.031
|% -1,55
|
|KRDMD
|7,12
|427.942.749
|% -1,11
|
|THYAO
|11,00
|330.047.217
|% -1,43
|
|YKBNK
|2,07
|298.918.434
|% -2,36
|
|PETKM
|6,45
|754.053.218
|% -1,83
|
|GARAN
|6,98
|686.047.031
|% -1,55
|
|ODAS
|2,45
|222.831.712
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,82
|147.469.123
|% -1,09
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1758
|8,1795
|% 0,89
|
|Euro
|9,8336
|9,8397
|% 0,72
|
|Sterlin
|11,3370
|11,3938
|% 0,59
|
|Frank
|8,8582
|8,9115
|% 0,42
|
|Riyal
|2,1715
|2,1823
|% 0,73
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|4,62
|
|Altın Gr.
|468
|468
|4,64
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|37,00
|
|Tam
|3.085
|3.165
|43,65
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|21,11
|
|Çeyrek
|748
|766
|10,56
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|0,10
|
|B. Petrol
|65,58
|65,58
|-0,99
|