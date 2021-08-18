***BRISA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.08.2021 15:49
***BRISA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRISA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958983
BIST
15:471.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -10,53
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
15:478,5309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0829
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
15:479,9964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0815
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
15:47490,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,43
|Açılış
|: 490,09
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler15:47
|PENTA
|90,25
|14.759.286
|% 16,75
|
|DMSAS
|7,97
|88.074.731
|% 16,01
|
|DOBUR
|23,16
|2.306.156
|% 13,64
|
|KTSKR
|52,80
|88.775.380
|% 13,21
|
|TSGYO
|3,70
|42.882.999
|% 10,12
|
|VAKKO
|10,58
|35.857.087
|% -7,11
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|ADESE
|1,26
|7.253.819
|% -6,67
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|BEYAZ
|8,81
|3.450.166
|% -6,28
|
|EKGYO
|1,86
|341.819.044
|% 1,09
|
|KOZAL
|104,60
|240.775.677
|% -0,57
|
|GENIL
|16,48
|204.878.652
|% 0,49
|
|KZBGY
|21,32
|184.782.466
|% 4,82
|
|BIMAS
|70,55
|182.050.373
|% 0,86
|
|ODAS
|1,42
|146.561.440
|% 5,19
|
|GENIL
|16,48
|204.878.652
|% 0,49
|
|PEKGY
|0,93
|9.919.462
|% -1,06
|
|KZBGY
|21,32
|184.782.466
|% 4,82
|
|VBTYZ
|26,60
|176.917.417
|% 4,48
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5276
|8,5309
|% 0,98
|
|Euro
|9,9898
|9,9964
|% 0,82
|
|Sterlin
|11,6317
|11,6901
|% 0,39
|
|Frank
|9,2585
|9,3142
|% 0,88
|
|Riyal
|2,2663
|2,2776
|% 0,89
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|0,54
|
|Altın Gr.
|490
|490
|4,43
|
|Cumhuriyet
|3.248
|3.298
|16,00
|
|Tam
|3.234
|3.315
|16,50
|
|Yarım
|1.563
|1.604
|7,98
|
|Çeyrek
|784
|802
|3,99
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,35
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,02
|
|B. Petrol
|66,42
|66,42
|-1,81
|
Seans Raporu
15:47
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