***BRISA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.01.2022 10:00
***BRISA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRISA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRISA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995123
BIST
17:321.980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
0
En Düşük
0
17:3213,5559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0265
|Açılış
|: 13,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6148
En Düşük
13,4653
17:3215,3803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0631
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,4378
En Düşük
15,3043
17:32793,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 4,22
|Açılış
|: 793,69
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
794,22
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler17:32
|BASCM
|12,25
|435.916
|% 176,55
|
|KGYO
|5,67
|13.914
|% 1,43
|
|KAPLM
|37,40
|69.564
|% 0,81
|
|KCHOL
|31,78
|4.320.650
|% 0,76
|
|AEFES
|28,40
|908.374
|% 0,42
|
|EUYO
|2,97
|651.584
|% -1,98
|
|ADEL
|33,00
|63.954
|% -1,84
|
|ARMDA
|56,50
|649.410
|% -1,74
|
|KARSN
|3,65
|2.225.770
|% -1,35
|
|ALCAR
|277,10
|10.168.822
|% -1,21
|
|GARAN
|11,52
|3.774.870.210
|% 0,00
|
|THYAO
|26,88
|3.171.427.704
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,85
|2.820.989.681
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,81
|2.719.072.760
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,41
|2.083.306.695
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,81
|2.719.072.760
|% 0,00
|
|GARAN
|11,52
|3.774.870.210
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,38
|779.339.919
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,41
|2.083.306.695
|% 0,00
|
|HALKB
|5,17
|1.275.227.818
|% 0,00
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5441
|13,5682
|% 0,29
|
|Euro
|15,3538
|15,3786
|% 0,40
|
|Sterlin
|18,4519
|18,5444
|% 0,63
|
|Frank
|14,7942
|14,8833
|% 0,68
|
|Riyal
|3,6152
|3,6334
|% 0,52
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|1,30
|
|Altın Gr.
|794
|794
|4,52
|
|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|56,00
|
|Tam
|5.246
|5.379
|49,06
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|23,73
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|11,87
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,64
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,32
|10,34
|0,11
|
|B. Petrol
|87,98
|87,98
|0,47
|