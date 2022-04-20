***BRISA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2022 11:43
***BRISA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRISA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRISA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022249
BIST
11:452.514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -4,93
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.531
En Düşük
2.502
11:4514,6711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0210
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6731
En Düşük
14,6396
11:4515,9093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0933
|Açılış
|: 15,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9116
En Düşük
15,8030
11:45917,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,20
|Açılış
|: 917,31
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
919,74
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler11:43
|DAGHL
|20,98
|5.885.939
|% 8,76
|
|MANAS
|26,60
|37.781.068
|% 6,83
|
|NATEN
|67,15
|76.459.676
|% 6,50
|
|OYYAT
|64,55
|27.650.266
|% 6,17
|
|SMART
|5,74
|9.069.326
|% 5,90
|
|ASUZU
|87,70
|17.939.929
|% -5,90
|
|DOBUR
|46,24
|3.068.272
|% -5,28
|
|KAPLM
|52,90
|3.936.477
|% -5,28
|
|ISGYO
|10,50
|47.302.909
|% -5,15
|
|PEGYO
|1,39
|25.983.149
|% -4,79
|
|THYAO
|38,96
|2.392.814.459
|% 0,52
|
|GARAN
|14,17
|854.429.471
|% -0,07
|
|PETKM
|10,48
|814.420.464
|% 1,95
|
|EREGL
|35,74
|714.019.217
|% -0,39
|
|KRDMD
|16,30
|701.973.539
|% -0,61
|
|ODAS
|2,57
|467.444.618
|% 1,58
|
|YKBNK
|5,25
|637.757.001
|% 0,57
|
|EKGYO
|2,88
|302.236.542
|% -0,69
|
|ZOREN
|2,23
|227.499.577
|% 2,29
|
|PETKM
|10,48
|814.420.464
|% 1,95
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6646
|14,6683
|% 0,12
|
|Euro
|15,8975
|15,9066
|% 0,57
|
|Sterlin
|19,0493
|19,1448
|% 0,34
|
|Frank
|15,4045
|15,4973
|% 0,54
|
|Riyal
|3,8992
|3,9188
|% 0,11
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-3,25
|
|Altın Gr.
|916
|917
|-1,93
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,02
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,78
|-0,08
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,02
|