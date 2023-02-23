***BRISA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.02.2023 15:09
***BRISA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRISA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRISA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116298
BIST
16:215.077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 5,57
|Açılış
|: 5.057
|
|Önceki Kapanış
|: 5.071
|
5.118
En Düşük
5.044
16:2118,8740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1550
|
18,9095
En Düşük
18,8123
16:2120,0257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0173
|Açılış
|: 20,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
20,4295
En Düşük
19,9165
16:211.107,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,99
|Açılış
|: 1.107,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,98
|
1.113,07
En Düşük
1.104,11
BIST En Aktif Hisseler16:19
|SDTTR
|92,95
|77.078.887
|% 10,00
|
|BAGFS
|30,58
|94.424.641
|% 10,00
|
|ONCSM
|78,10
|23.386.397
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|1.383.197
|% 10,00
|
|EGGUB
|82,60
|11.749.272
|% 9,99
|
|KONYA
|3.867,00
|129.633.158
|% -10,00
|
|AKCNS
|68,85
|16.908.321
|% -10,00
|
|NUHCM
|148,50
|51.359.660
|% -10,00
|
|NIBAS
|20,52
|41.052.103
|% -10,00
|
|CMBTN
|660,90
|14.902.992
|% -10,00
|
|KRDMD
|20,80
|4.860.660.250
|% -7,88
|
|EREGL
|44,50
|3.138.532.634
|% -2,20
|
|AKBNK
|16,18
|3.023.982.994
|% 0,75
|
|THYAO
|136,90
|2.469.710.727
|% 0,37
|
|OYAKC
|40,36
|2.258.741.023
|% -2,79
|
|KRDMD
|20,80
|4.860.660.250
|% -7,88
|
|EKGYO
|8,00
|1.587.819.021
|% -0,50
|
|AKBNK
|16,18
|3.023.982.994
|% 0,75
|
|YKBNK
|9,22
|1.476.995.946
|% 0,66
|
|IZMDC
|5,90
|657.461.906
|% -9,23
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8668
|18,8721
|% 0,00
|
|Euro
|20,0144
|20,0200
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,6573
|22,7709
|% -0,00
|
|Frank
|20,1653
|20,2868
|% -0,06
|
|Riyal
|5,0148
|5,0399
|% -0,01
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|1,22
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|0,71
|
|Cumhuriyet
|7.567
|7.603
|-102,00
|
|Tam
|7.569
|7.620
|-21,00
|
|Yarım
|3.698
|3.729
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.849
|1.864
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,57
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,06
|13,08
|0,03
|
|B. Petrol
|81,24
|81,24
|0,64
|
Seans Raporu
16:19
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16:35GESAN
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16:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 35 kaybederek (% -0.02 ) 5, 612
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16:34XU100
Endeks 5, 082 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 53, 262.00 milyon TL de
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16:33MIATK
Yüzde 5.87 oranında artışla 97.40 lira fiyatla işlem gören hissede 939, 989 adet işlem
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16:31CONSE
Yüzde 8.21 oranında artışla 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 039, 835 adet işlem