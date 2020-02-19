***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.02.2020 09:00
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19 Şubat 2020 tarih, 2019/08 nolu kararı ile,
Denetim Komitesinin tavsiyesi alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Genel Kurula önerilmesine oybirliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820002
BIST
18:05119.574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
0
En Düşük
0
18:056,0708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0038
|Açılış
|: 6,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0712
En Düşük
6,0599
18:056,5551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0043
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5586
En Düşük
6,5397
18:05312,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,25
|Açılış
|: 312,97
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
313,33
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,91
|191.732.210
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,05
|307.243.318
|% 0,00
|
|ISYAT
|2,38
|74.360.522
|% 0,00
|
|HATEK
|8,34
|1.428.283
|% 0,00
|
|GLRYH
|2,34
|73.326.200
|% 0,00
|
|KARSN
|1,91
|191.732.210
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,05
|307.243.318
|% 0,00
|
|ISYAT
|2,38
|74.360.522
|% 0,00
|
|HATEK
|8,34
|1.428.283
|% 0,00
|
|GLRYH
|2,34
|73.326.200
|% 0,00
|
|THYAO
|15,03
|1.903.132.522
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,54
|1.676.472.592
|% 0,00
|
|ASELS
|29,18
|1.411.804.524
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,89
|719.102.307
|% 0,00
|
|ODAS
|2,28
|652.964.737
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,54
|1.676.472.592
|% 0,00
|
|ODAS
|2,28
|652.964.737
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,63
|454.144.091
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,89
|719.102.307
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,95
|420.161.037
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8620
|7,9014
|% -0,02
|
|Frank
|6,1478
|6,1848
|% -0,01
|
|Riyal
|1,6134
|1,6215
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.604
|0,74
|
|Altın Gr.
|313
|313
|0,41
|
|Cumhuriyet
|2.060
|2.091
|23,00
|
|Tam
|2.049
|2.101
|20,70
|
|Yarım
|991
|1.016
|10,01
|
|Çeyrek
|497
|508
|5,01
|
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,31
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,02
|
|B. Petrol
|58,16
|58,16
|0,41
|