***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.04.2023 23:47
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.03.2023
Tescil Tarihi
05.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.04.2023 / 10805
Açıklamalar
Şirketimizin 27 Mart 2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A member of KPMG International Cooperative) 1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05 Nisan 2023 tarihinde tescil edilmiş ve 05 Nisan 2023 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133163
BIST
17:594.913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -7,06
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
4.970
En Düşük
4.891
17:5919,2382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0131
|Açılış
|: 19,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,2572
En Düşük
19,2141
17:5921,0151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0186
|Açılış
|: 21,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4300
|
21,0558
En Düşük
20,9763
17:591.242,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,08
|Açılış
|: 1.242,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
|
1.243,13
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ELITE
|13,64
|16.975.812
|% 10,00
|
|POLTK
|2.204,40
|36.393.972
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,15
|1.046.996
|% 10,00
|
|ALFAS
|343,60
|930.093.709
|% 9,99
|
|MARKA
|17,83
|15.424.537
|% 9,99
|
|ONCSM
|129,20
|145.730.195
|% -9,97
|
|DOGUB
|17,99
|44.673.986
|% -9,96
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|INVEO
|24,50
|241.778.812
|% -9,06
|
|DGGYO
|33,00
|41.221.323
|% -8,33
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|THYAO
|127,20
|3.680.090.543
|% 1,52
|
|ASTOR
|58,75
|3.021.279.776
|% 3,07
|
|EREGL
|34,84
|2.223.448.109
|% -1,64
|
|KOZAL
|21,40
|1.931.083.686
|% 0,56
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|YYAPI
|2,88
|391.848.881
|% 7,06
|
|EKGYO
|6,41
|726.186.882
|% 0,47
|
|YKBNK
|9,71
|959.204.055
|% 0,94
|
|ISCTR
|11,97
|1.181.518.547
|% -1,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2314
|19,2382
|% -0,07
|
|Euro
|20,9981
|21,0151
|% -0,09
|
|Sterlin
|23,8700
|23,9897
|% 0,02
|
|Frank
|21,1851
|21,3127
|% -0,02
|
|Riyal
|5,1151
|5,1408
|% 0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|-13,21
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.242
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|8.444
|8.572
|-23,00
|
|Tam
|8.472
|8.557
|-6,00
|
|Yarım
|4.138
|4.187
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.069
|2.094
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|25,00
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,43
|15,47
|0,01
|
|B. Petrol
|84,81
|84,81
|-0,05
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59IZFAS
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 253, 747 adet işlem
-
17:58SEKUR
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 16.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 065, 299 adet işlem
-
17:57DERIM
Yüzde -4.95 oranında düşüşle 9.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 636, 418 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, FROTO, THYAO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 27 kaybederek (% -0.28 ) 4, 410