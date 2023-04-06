***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 - 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi27.03.2023Tescil Tarihi05.04.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su05.04.2023 / 10805AçıklamalarŞirketimizin 27 Mart 2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A member of KPMG International Cooperative) 1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05 Nisan 2023 tarihinde tescil edilmiş ve 05 Nisan 2023 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133163BIST