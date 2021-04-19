***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 11.01.2021 tarihli kararı doğrultusunda, ekte yer alan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13 ve 31 inci maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz başvurular olumlu karşılanmış olup, Esas Sözleşme Tadil tasarısı 2020 Olağan Genel Kurul'unda pay sahiplerimizce onaylanmış ve 19 Nisan 2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929338BIST